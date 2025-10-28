El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El vicepresidente de EE UU, JD Vance, este martes en el Capitolio Reuters

JD Vance avala el mantenimiento de la paz en la Franja y cree normal que «haya escaramuzas»

El Gobierno estadounidense no está dispuesto a que fracase el acuerdo de alto el fuego promovido por Trump al constituir su mayor logro hasta ahora como 'pacificador' global

T. Nieva

Martes, 28 de octubre 2025, 22:34

Comenta

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realizó este martes una breve declaración para garantizar que la tregua seguirá adelante pese al enfrentamiento de milicianos ... de Hamás con el ejército israelí y el posterior bombardeo hebreo sobre la Franja como réplica a la agresión. «Habrá pequeñas escaramuzas aquí y allá», dijo el 'número dos' de la Administración de Donald Trump, relativizando la envergadura del episodio. «Sabemos que Hamás o algún otro grupo dentro de Gaza atacó a un soldado. Y prevemos que los israelíes responderán en esos casos, pero creo que la paz se mantendrá a pesar de eso», añadió.

