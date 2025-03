La popularidad de Johnson cae por las muertes y el desorden

Iñigo Gurruchaga Londres Miércoles, 20 de mayo 2020, 15:21 | Actualizado 15:29h. Comenta Compartir

Casi la mitad de los británicos expresaron su rechazo, en una reciente encuesta de YouGov, a la relajación del confinamiento anunciada por Boris Johnson hace diez días. Les gusta que puedan pasear cuantas veces quieran, que los invernaderos con plantas para su jardín se abran o que se permitan encuentros con distanciamiento. Pero rechazan, salvo los votantes conservadores, el regreso al trabajo o que se pueda viajar a donde uno quiera para pasar un rato al aire libre.

En el curso paralelo entre las normas para reducir la epidemia y la contabilidad diaria de contagios y muertes, es difícil achacar a la relajación parcial o a las cifras de mortandad- que ya superan 36.000, en su versión más modesta- el descenso en la popularidad del Gobierno. El 47% de la población respalda su política, cuando en marzo llegó a más de dos tercios de la población.

La estima del trabajo de Johnson como primer ministro también se ha resentido. Al principio de este mes era del 47%, según YouGov, y la misma firma registra ahora un 39% . La estabilidad del Gobierno parece asegurada con una mayoría de 80 escaños, pero la insistencia de su grupo parlamentario en que, tras el receso de quince días, los Comunes regresen a Londres se ha llegado a interpretar como un deseo de recuperar el vocerío sectario en el que el actor Johnson se siente en su salsa.

El nuevo líder laborista, Keir Starmer, adopta un tono 'negativo', le reprochó Johnson en la sesión semanal de preguntas al jefe de Gobierno. Cuestionaba el desfase entre lo prometido por el Gobierno y lo que dice la asociación de residencias sobre la disponibilidad de test. También por qué se dejaron de hacer test durante dos semanas de marzo. O cuándo comenzará el sistema de identificación y seguimiento de nuevos contagios.

Starmer tiene «un gran cerebro forense», le elogió Johnson, pero no presta atención a sus cifras. El primer ministro, formado en lenguas clásicas, no destaca por aburrir a sus audiencias con números, pero para combatir con su rival llegó extraordinariamente despeinado y cargado de dígitos. Arrojó cifras al laborista como si fuesen confeti, aunque no respondían a ninguna de sus preguntas.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, prometió que por estas fechas el sistema de identificación de casos y seguimiento estaría en marcha. Johnson dijo que el sistema «estará en marcha el 1 de junio». Pocos minutos más tarde, que tenía «creciente confianza» en que estuviera listo ese día. Es la fecha del Gobierno para la apertura de colegios y los sindicatos de profesores se oponen, sin el sistema de supresión de brotes. En fin, que el Gobierno no descarta que tenga que abandonar la app telefónica que diseñó para reforzarlo.