El precavido Gobierno irlandés mantendrá el cierre de pubs

Miércoles, 5 de agosto 2020, 08:50 | Actualizado 17:25h.

POR iñigo gurruchaga

El Gobierno irlandés mantendrá la orden de cierre de los pubs al menos hasta septiembre, así como el límite de 50 personas para reuniones a puerta cerrada y de 200 en el exterior. Pubs que sirven comida y restaurantes tendrán que cerrar a las 11 de la noche. Las medidas añaden a la pausa en la relajación de restricciones por el aumento de casos en la isla. La próxima semana entrará en vigor la obligatoriedad de llevar máscara en comercios.

El ejemplo de Escocia, donde un pub en Aberdeen ha sido identificado como la fuente de un brote de infección que afecta a 32 empleados y clientes, quizás ha influido en la decisión del Gobierno de Dublín. El ministro de Sanidad, Stephen Donnelly, fue preguntado, según 'The Irish Times', por qué no se extiende igualmente la prohibición a fiestas en casas y respondió que no hay datos que sugieran que la apertura de pubs reduciría el número de aglomeraciones caseras.

Con un total de 1.763 fallecimientos y una ratio de 36.32 muertes por 100.000 habitantes, un poco más que la mitad de su vecino británico, según la contabilidad de la Universidad John Hopkins, el nuevo Ejecutivo de coalición no quiere correr riesgos en el camino hacia el otoño. El número de contagios ha pasado de un promedio diario de 20 a unos 50. Se han identificado focos en factorías de alimentos, pero el resto se dieron por contacto personal.

Alemania

Médicos mundiales hablan de «oleada permanente» de coronavirus

POR JUAN CARLOS BARRENA

La Asociación Médica Mundial (AMM) considera que Alemania y otros países afectados por el Covid-19 no están viviendo actualmente una segunda oleada de la epidemia de coronavirus, sino una oleada permanente. En declaraciones a la emisora pública Deutschlandfunk, el presidente de la AMM, el alemán Frank Ulrich Montgomery subrayó que no le gusta el concepto de segunda oleada porque acabará diluyéndose y dará pie a hablar de un tercero, cuarto y hasta quinto repunte de la enfermedad.

«Estamos ante una oleada permanente y este problema nos acompañará también durante mucho tiempo», destacó hoy Montgomery. El jefe de la organización independiente fundada en 1948 y que agrupa a colegios médicos de todo el mundo comentó que cualquier aumento mínimo de las infecciones debe ser tomado como una señal de alarma para actuar inmediatamente contra la propagación del virus. Para los especialistas de la AMM el gran problema del coronavirus es su largo proceso de incubación.

También la rapidez de propagación preocupa a la AMM. Que «se transmita de persona a persona vertiginosamente», señala su presidente, quien subraya que «tenemos la posibilidad de interrumpir esas cadenas de contagios si nos comportamos de manera sensata». En cuanto a la gestión hasta ahora exitosa de la epidemia en Alemania comenta que ha conducido a un «paradoja preventiva».

Montgomery subraya que «hasta ahora hemos sido muy buenos en evitar un desbordamiento de las capacidades y muy buenos en motivar a la población para que secunde las restricciones. Hemos alcanzado un gran logro en la primera oleada del coronavirus que el mundo envidia. Por ese motivo algunos dicen, entre ellos los seguidores de las teorías conspirativas, que aquí no ha pasado nada, que esto no ha sido más que una gripe común».

Sin embargo advierte de que no hay que bajar la guardia. «Miren los féretros acumulados en Italia, los contenedores frigoríficos en Nueva York o las fosas comunes en Sao Paulo, entonces sabrán de lo que es capaz la enfermedad. Debemos seguir evitando que algo así suceda aquí», afirma Montgomery.

Por ese motivo critica a los participantes en manifestaciones contra las medidas preventivas como la del pasado fin de semana en Berlín, donde miles de personas renunciaron al uso de mascarillas y a guardar la distancia de seguridad física. «Fue una conjunción de seguidores de teorías conspirativas y de negacionistas de la realidad. De idiotas enajenados. Tienen derecho a manifestarse y a expresar en alto su opinión, pero no es sensato escucharles y secundarlos», agrega el presidente de la AMM, defensor de la aplicación de multas severas a quienes atenten contra las normas de higiene para evitar la propagación de la enfermedad.

También el virólogo alemán Hendrick Streeck considera que no se está produciendo ni se va a producir una segunda oleada de infecciones de coronavirus en Alemania. «Lo cierto es que 'segunda ola' no es un término epidemiológico, sino que surgió durante la gripe española hace un siglo que, tras una primera oleada de contagios resurgió en otoño con mayor fuerza aún», señala el científico de Bonn en declaraciones al portal «T-online».

«Por ese motivo encuentro más adecuado el término 'oleada permanente'. Las infecciones no van a desaparecer y debemos aprender en cambio a integrar el virus en nuestra vida diaria», agrega el experto, quien recuerda que, como en el caso de otros coronavirus, siempre se produce en verano una remisión de las infecciones, que aumentan habitualmente en primavera, otoño e invierno. «Fuera de brotes repentinos no se observa además ahora un incremento de los contagios y tampoco veo venir un aumento de los casos como sucede ahora en España», afirma Streeck.

Por otro lado, la Sociedad Hospitalaria Alemana considera que las clínicas y hospitales del país se encuentran bien preparados para afrontar una nueva oleada de contagios de Covid-19. «Disponemos de un elevado número de camas de cuidados intensivos y salas de aislamiento libres. También las reservas de ropa de aislamiento para el personal médico son mucho más mayores que al comenzar el año», destaca el jefe de la sociedad, Georg Baum, en el diario 'Rheinischen Post', en el que subraya que además los profesionales sanitarios han acumulado una gran experiencia en los últimos meses que les permitiría afrontar un repunte de la enfermedad.

También el presidente de los colegios médicos alemanes, Klaus Rheinhardt, se muestra confiado en el mismo rotativo de la capacidad del sistema sanitario alemán para afrontar una nueva oleada de contagios, toda vez, que en la primera no llegó a verse saturado. «La atención médica de la población en hospitales y consultas médicas está garantizada», subraya Rheinhardt.

El plan de los equipos de la Bundesliga alemana de fútbol de iniciar la nueva temporada en septiembre con público en los estadios ha abierto un fuerte debate entre políticos y en los medios, si bien serán los primeros los que decidirán finalmente sobre la iniciativa de los clubes. Esta contempla, entre otras cosas, celebrar los encuentros sin aficionados del equipo visitante, emitiendo entradas personalizadas para rastrear inmediatamente posibles focos de la enfermedad, con las gradas para los espectadores de pie cerradas, guardando el resto una distancia física de seguridad mínima y prohibiendo totalmente el consumo de alcohol en los estadios, todo un sacrificio este último para los fans alemanes acostumbrados a consumir ingentes cantidades de cerveza durante los encuentros. Sin embargo, líderes políticos como el primer ministro de Baviera, Markus Söder, se han mostrado escépticos ante la propuesta y consideran que el aumento de los contagios registrado en Alemania en las últimas semanas «hace difícilmente imaginable» que se autoricen partidos con espectadores en las gradas.

Las autoridades regionales alemanas han decidido actuar de manera consecuente y drástica contra quienes atenten contra las normas de higiene para afrontar la epidemia de coronavirus. El estado federado de Renania del Norte-Westfalia, el más populoso de Alemania, multará con 150 euros a quienes no lleven puesta la mascarilla en los transportes públicos. Hasta ahora solo se multaba a aquellas personas que, pese a ser advertidas de la obligatoriedad de llevar puesto el protector bucal y nasal se negaban a utilizarlo. «Se han acabado las discusiones con los que no llevan mascarilla, el que no la lleve puesta será expulsado en la siguiente parada y tendrá que pagar la multa», afirma el ministro de Transportes de dicha región, Hendrik Wüst, en declaraciones al diario Rheinischen Post.

RUSIA El sector turístico ruso ha perdido ya 6.000 millones de euros a causa de la falta de turistas extranjeros por el coronavirus

POR rafael m. mañueco

La agencia de turismo rusa, Rosturizm, ha estimado en 500.000 millones de rublos (unos 6.000 millones de euros) las pérdidas que acumula el sector durante el presente ejercicio a causa de la falta de flujo de turistas extranjeros debida a las restricciones vinculadas al coronavirus. Tal cantidad supone dos tercios del montante total que la industria turística rusa recibió en 2019. Así lo asegura en una entrevista a la revista Argumenti i Fakti la directora de Rosturizm, Zarina Dóguzova.

Según sus datos, el año pasado el turismo ruso generó unos beneficios de 10.000 millones de euros, cifra que comparó con los que obtiene el país con la exportación de armas, metales preciosos o madera. Sin embargo, a partir del pasado 27 de marzo, Rusia canceló los vuelos, tanto regulares como chárter, y cerró su frontera a los ciudadanos de todos los países del mundo para tratar de detener la propagación del COVID-19.

A día de hoy, Rusia ha reanudado sus conexiones aéreas solamente con Reino Unido, Tanzania y Turquía. Con Suiza lo hará a partir del 15 de agosto y negocia con otros países las condiciones para abrir mutuamente sus fronteras. Montenegro, por ejemplo, ha propuesto a Moscú intercambiar vuelos desde mediados de mes, pero Rusia no ha adoptado todavía ninguna decisión al respecto. El vicepresidente de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia, Dmitri Gorin, asegura que «muchos otros países -sin especificar cuáles- ya han expresado su deseo de recibir turistas rusos, pero la situación epidemiológica aún no lo permite».

En Rosturizm señalan que están en estudio la introducción de un visado que se obtendría online de forma inmediata para una entrada única a los ciudadanos de 53 países como medida de agilizar la llegada de turistas y compensar las pérdidas sufridas este año. Tal visado podría estar ya vigente a partir del próximo 1 de enero.

Los extranjeros en Rusia practican sobre todo turismo cultural y de aventura, ya que las playas del litoral del mar Negro son preferentemente visitadas por los rusos. Sochi, no obstante, recibe también un cierto número de turistas foráneos por su fama internacional (fue sede de la Olimpiada de Invierno de 2014) y porque organiza cada año el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1.

De todas formas, los destinos más demandados son San Petersburgo, Moscú y el llamado «Anillo de oro», antiguos centros medievales. Muchas de estas bellas joyas milenarias cuentan con su ciudadela amurallada (kremlin). También reciben muchos turistas ciudades antiguas como Nóvgorod el Grande y las situadas en la cuenca del río Volga, mucho más accesibles a través de los innumerables cruceros fluviales que se organizan cada año. Uno de los lugares ideales para el senderismo es el lago Baikal (Siberia) y no hay que olvidar tampoco los cruceros por el Ártico.