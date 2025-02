El presidente del colegios de médicos de Alemania desaconseja cerrar colegios

COLPISA Miércoles, 12 de agosto 2020, 07:45 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

POR JUAN CARLOS BARRENA

El presidente de los colegios de médicos alemanes, Klaus Reinhardt, considera que no es necesario cerrar por completo centros educativos en los que se produzcan brotes de Covid-19. «Si surge un caso de coronavirus en un colegio no es necesario cerrarlo de manera inmediata durante 14 días», afirma Reinhardt en el diario Rheinische Post, en el que subraya que basta con que se ordene cuarentena domiciliaria a la clase o curso afectado. Condición previa es que los escolares y colegiales solo se reúnan en grupos cerrados en los centros educativos y que se evite el contacto con otros alumnos . «Los colegios deben tener esto muy en cuenta y desarrollar conceptos», señala Reinhardt, quien califica de lamentable que muchos colegios no hayan preparado suficientemente medidas preventivas de higiene y distancia física social para el comienzo del curso escolar. El jefe de los colegios médicos germanos considera además exagerados los confinamientos temporales cuando se registran brotes de coronavirus. «Básicamente creo que las cuarentenas de 14 días son demasiado largas. Existen entre tanto estudios según los cuales basta con siete días para que desaparezca el peligro de contagio», señala Reinhardt.

El número de nuevas infecciones de coronavirus en Alemania ha alcanzado hoy los niveles más altos desde mayo pasado. Las oficinas de sanidad del país han comunicado al Instituto Robert Koch (RKI) de Berlín, responsable de coordinar la lucha contra el virus Covid-19, un total de 1.226 contagios en las últimas 24 horas. Hay que remontarse al 9 de mayo con 1.251 infecciones, para apreciar un número mayor de afectados. El pico de la enfermedad se registró en Alemania a comienzos de abril pasado con más de 6.000 infecciones. Un total de 218.519 personas figuran en el registro oficial de contagiados con el coronavirus en Alemania desde el comienzo de la pandemia mundial. El número de fallecidos se eleva a 9.207 personas.

Pese a las diferencias entre ricos y pobres, las ideologías de derechas o izquierdas o la procedencia del este o el oeste del país, la crisis del coronavirus ha cohesionado durante los últimos meses apreciablemente la sociedad alemana, según un estudio de la Fundación Bertelsmann y el instituto demoscópico Infas. Mientras el pasado febrero un 46% de los ciudadanos consideraba amenazada la unión de los alemanes, en mayo bajó esa cifra hasta un 36%. Y al mismo tiempo y pese a las restricciones en los contactos personales debido a la pandemia, cada vez más gente notaba un incremento de la solidaridad social. Si en febrero un 41% de los consultados opinaban que la gente no se preocupa por sus conciudadanos, al comenzar el verano esa cifra se había derrumbado hasta un 19%. Simultáneamente aumentó la confianza de los ciudadanos en el gobierno del 19% al 45% y de la satisfacción con el sistema democrático del 50% al 60%.

Las medidas preventivas y restricciones dictadas por las autoridades alemanas para prevenir la propagación del coronavirus cuentan con un amplio respaldo popular. Un 68% de los ciudadanos de Alemania considera «absolutamente necesarias» las medidas de protección, según una encuesta del instituto demoscópico YouGov que publica la agencia alemana de noticias DPA. Tan solo un 3% las considera superfluas, mientras un 7% estima que tienen su origen en teorías conspirativas y «son el intento de círculos poderosos de imponer otros objetivos» y otro 16% piensa que son necesarias pero exageradas a los actuales niveles.

¿Vacuna en otoño?

El Instituto Robert Koch (RKI) de Berlín, responsable de coordinar la lucha contra el coronavirus en Alemania, considera posible contar este mismo otoño con una vacuna contra la enfermedad, si bien ha advertido de que sería ilusorio pensar que con ella se controlaría por completo la pandemia. «Pronósticos actuales permiten pensar que hasta otoño de 2020 será posible contar con una vacuna, incluso con varias», señala una publicación de este miércoles del RKI bajo el título «La pandemia en Alemania en los próximos meses». En el documento se advierte a la vez sin embargo de que «sería peligroso» pensar que con esa vacuna se podría controlar la pandemia, ya que existen muchas circunstancias imprevisibles como mutaciones o cortos periodos de inmunización que podrían relativizar las vacunaciones.

«En cualquier caso es imprescindible preparar inmediatamente una campaña de vacunación nacional para el momento en el que exista una vacuna a disposición», subrayan los expertos del instituto berlinés de virología, quienes anuncian estar trabajando ya en «conceptos sostenibles para el almacenamiento, la logística de distribución, los grupos prioritarios de vacunación o una amplia supervisión de la misma». Los científicos del RKI hacen un «balance provisional positivo de la gestión de la pandemia de Sars-CoV2 en Alemania», aunque reconocen que las consecuencias económicas y sociales de las medidas para combatirla han sido «drásticas». Por ello los esfuerzos actuales deben estar dirigidos a impedir una propagación del virus sin que sea necesario imponer un nuevo cierre. Exigen por ello centrarse en reducir los riesgos de contagio mediante la minimización de las probabilidades de introducción de la enfermedad desde regiones en riesgo. Se debe testear a los grupos de riesgo y aislar de manera consecuente a los contagiados, escribe el RKI.

Actualmente existe «la preocupación» de que debido a la tranquilidad de las últimas semanas haya bajado la atención necesaria a la enfermedad, mientras aumenta el peligro de nuevos brotes y una posible segunda oleada, en parte por personas que retornan infectadas de las vacaciones estivales. Para un mejor control de la pandemia el RKI considera imprescindible aplicar vacunas existentes contra otras enfermedades de las vías respiratorias, que en muchos casos no se diferencian en los síntomas del Sars-Cov2. «Hay que evitar dobles infecciones» destaca el instituto, partidario este otoño de una amplia vacunación contra la gripe común para evitar una saturación del sistema sanitario.

Edimburgo y Londres disfrazan el fiasco con las notas de fin de curso

POR iñigo gurruchaga

El Gobierno británico, responsable de la educación en Inglaterra, ha seguido la pauta del escocés y ha dado un giro de 180%, alterando el sistema de evaluación y de notas en este curso. Los cambios tienen un impacto especial en los estudiantes de 17 o 18 años, que han sufrido la interrupción del curso presencial por la epidemia y necesitan notas específicas para el acceso a los estudios universitarios el próximo curso.

En Escocia, la ministra principal, Nicola Sturgeon, y su responsable de Educación, John Swinney, han pedido disculpas por su error. Como en Inglaterra, los exámenes de fin de curso se cancelaron y el método de evaluación se ha basado en la petición a los profesores de un pronóstico de nota para cada alumno, ponderada con la trayectoria del centro educativo y otros factores.

Tras la publicación de las notas por la Autoridad Escocesa de Cualificaciones(SQA), que sumaban un porcentaje de aprobados mayor que en cursos anteriores, se elevó una protesta porque, entre los 125.000 alumnos a los que se les redujo la nota, se calculó que a los más pobres se les había reducido un 15.2% de su nota como promedio y a los más ricos un 6.9%.

La inclusión de la trayectoria de resultados de la escuela como factor de ponderación evidentemente comete una flagrante injusticia contra los buenos alumnos en escuelas con malos resultados. Los manifestantes con eslóganes lacerantes en sus pancartas- «Juzgad mi trabajo, no mi código postal»- lograron la simpatía de la población y la capitulación de Swinney.

Las notas reducidas por el algoritmo han sido anuladas y serán sustituidas por la evaluación de los profesores, que suelen ser notablemente más optimistas que las que obtienen luego sus alumnos en el examen común. Significa que los preuniversitarios tendrán más asignaturas con aes en los 'A Levels», niveles A, por avanzado, que es equivalente a un examen de selectividad.

Tres notas

El ministro Gavin Williamson ha visto en Londres lo ocurrido en Escocia y, preso del pánico, anunció en la noche del martes que, si los estudiantes obtienen en las notas de nivel A que se van a publicar esta semana un resultado inferior a la que obtuvieron en los exámenes de imitación que suelen organizar los colegios, podrán escoger la nota más alta o presentarse a un examen de verdad en otoño.

Los 'mock exams' podrían traducirse como exámenes de broma, aunque es más correcto en este caso tratarlos como una imitación de lo que significará para el estudiante promedio ser examinado de tres o cuatro asignaturas que ha estudiado durante dos años de intensa preparación. Pero los criterios para la organización de esos exámenes son establecidos por cada centro.

El ministro Williamson, con una trayectoria nada persuasiva en su trabajo como administrador gubernamental pero espectacular en la política partidista- fue director de las campañas de Theresa May y de Boris Johnson para ser elegidos como líderes por el grupo parlamentario conservador-, defiende su nuevo enfoque como garante de «un triple cerrojo»: las notas ponderadas por el algoritmo al igual que en Escocia, las de los exámenes de imitación sin estándares comunes o la de pedir un examen en otoño.

Las universidades pueden encontrarse con una demanda excesiva de plazas, por la mejora generalizada de las notas, y ya se advierte de que pueden terminar en los tribunales, si niegan una plaza a quien ha obtenido la nota requerida. Aumentará quizás el número de universitarios británicos, en un momento de reducción drástica de los extranjeros, a los que se cargan tasas más altas.

RUSIA Inmunólogos rusos alertan de que en otoño la combinación de Covid-19 y gripe podría agravar la pandemia

POR rafael m. mañueco

Con el otoño aparecen cada año infecciones estacionales como neumonías, resfriados y gripe. La combinación de estas enfermedades con la covid-19 preocupa a científicos y médicos rusos, ya que consideran complicado determinar qué consecuencias acarreará. En declaraciones al diario Izvestia, el inmunólogo jefe del Instituto de Epidemiología y Microbiología Pasteur de San Petersburgo, Areg Totolián, no descarta que la acumulación de procesos infecciosos pueda agravar la situación en general.

«No se puede excluir que en otoño tengamos que enfrentarnos a un cuadro epidemiológico más severo que el de la pasada primavera», advierte Totolián.

El especialista sostiene que los científicos no saben cómo se compaginarán las infecciones estacionales con el coronavirus.

Los anticuerpos contra de la covid-19 pueden ayudar a una persona a combatirlos y brindarles «protección cruzada». Sin embargo, otros virus pueden agravar el estado de los pacientes. Por otro lado, a juicio del doctor en ciencias médicas, epidemiólogo y experto en control y prevención de infecciones virales, Mijaíl Favórov, «en las estaciones más frías, el coronavirus es más agresivo, ya que la luz ultravioleta solar no le debilita».

Por su parte, el especialista principal en enfermedades infecciosas del Ministerio de Sanidad ruso, Vladímir Chulánov, profesor también de la Universidad Séchenov, cree que «es posible infectarse al mismo tiempo de coronavirus y gripe (...) la covid-19 es una enfermedad nueva aún desconocida y además se han observado formas combinadas de diferentes infecciones virales respiratorias».

Aunque, según admite Chulánov, «se desconocen las consecuencias de la mezcla del coronavirus con otros patógenos». Sin embargo, la segunda ola de la pandemia de covid-19, según la declaraciones del virólogo ruso al diario Komsomólskaya Pravda, Anatoli Alstéin, será previsiblemente «más masiva pero disminuirán los casos graves». Rusia, cuarto país en el mundo en número de infectados, supera ya los 900.000 contagios y registra más de 15.000 muertos por covid-19. Si bien la incidencia de la enfermedad tiende a estabilizarse. En los últimos días registra en torno a 5.000 contagios diarios y algo más de un centenar de fallecimientos cada 24 horas.