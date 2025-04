Putin abre la puerta a cambiar la Constitución rusa para limitar los mandatos presidenciales en su favor

Rafael M. Mañueco Corresponsal. Moscú Jueves, 19 de diciembre 2019, 20:18 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

En su habitual rueda de prensa de cada mes de diciembre, que este jueves duró cuatro horas y 20 minutos, el presidente ruso, Vladímir Putin, tocó todos los temas de la actualidad nacional e internacional. Una de las respuestas que más controversia levantó fue la dedicada a una posible reforma de la Carta Magna del país. «Las anteriores enmiendas afectaron, por lo que yo sé, sólo al número de mandatos presidenciales. ¿Que se podría hacer ahora? (...) pues eliminar la palabra consecutivos», declaró Putin.

Esta inesperada revelación del jefe del Kremlin, que hace también referencia a un posible reforzamiento de las prerrogativas del Parlamento, se ha interpretado de varias maneras: Como que tal modificación en la Ley Fundamental rusa podría hacer borrón y cuenta nueva, dándole la posibilidad de permanecer al frente del país dos mandatos más o como una forma de limitar a dos exclusivamente los mandatos de futuros presidentes. Un eventual aumento de los poderes de la Cámara legislativa, entre ellos la formación del Gobierno, podría apuntar al deseo de Putin de mantener el timón de Rusia, pero en calidad de primer ministro.

Putin, con 67 años recién cumplidos, admitió este jueves que el artículo 81 de la Constitución rusa establece una limitación a dos mandatos «consecutivos», pero él mismo, tras ejercer el poder presidencial entre 2000 y 2008, pudo volver a presentarse en 2012, con los mandatos ampliados de 4 a 6 años, y ser reelegido en 2018. De manera que ahora podrá permanecer en el Kremlin hasta 2024. «Tuve el derecho constitucional de regresar al cargo de presidente, ya que -desde 2012- eso ya no eran dos mandatos consecutivos».

Pero lo cierto es que el máximo mandatario ruso deberá abandonar el poder en 2024 según la actual fórmula vigente. A menos que se encumbre como jefe del Gobierno con más poderes que el nuevo presidente o recurra al procedimiento de crear un estado unitario con Bielorrusia, lo que daría lugar a otra Constitución diferente. Algunos políticos rusos han propuesto también la posibilidad de crear un Consejo de Estado con Putin al frente, órgano que detentaría el poder en la sombra.

En la maratoniana y multitudinaria rueda de prensa de este jueves, se trató también la situación del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien la oposición demócrata le ha abierto un juicio político con el propósito de llevarle al «impeachment». A juicio del máximo dirigente ruso, «no estoy seguro de que Trump acabe destituido». «El asunto tiene que pasar todavía por el Senado, en donde, por lo que yo sé, los republicanos tienen mayoría», dijo Putin, que calificó además de «amañadas» las motivaciones para justificar el «impeachment» de Trump.

El jefe del Kremlin se reiteró en su idea de que los Demócratas, tras perder las elecciones presidenciales en 2016, han desencadenado una oposición inmisericorde contra Trump utilizando la «injerencia rusa» como argumento, algo que, según sus palabras, «carece de fundamenteo (...) no ha habido ninguna conspiración del presidente norteamericano con Rusia y, por tanto, no existe motivación para el impeachment».

No es la primera vez que Putin rompe una lanza en favor de su homólogo estadounidense, que también ha hecho lo propio en relación con el mandatario ruso. Ello pese al lamentable estado actual de las relaciones entre los dos países. A este respecto, el jefe del Kremlin volvió a ofrecer a EEUU la ampliación «sin condiciones» del acuerdo de limitación de armas nucleares estratégicas START III, que expira en 2021y que los americanos no están haciendo demasiado por mantener su vigencia. «Si no hay un START III, entonces no habrá nada en el mundo que impida una carrera armamentista, y bajo mi punto de vista eso es algo malo», alertó.

A una pregunta sobre si no cree que ya es momento de dar cristiana sepultura al cuerpo de Lenin, que se exhibe en el Mausoleo de la Plaza Roja de Moscú, Putin respondió que «no, es prematuro, todavía hay en Rusia personas para quienes Lenin sigue significando mucho, cuyas vidas estuvieron asociadas al líder revolucionario». «Podrían pensar que vivieron su vida en vano», señaló.