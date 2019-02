El Real Instituto Elcano se sitúa entre los mejores 'think tank' del mundo Felipe VI preside un acto del Instituto Elcano. / Antonio Tanarro La organización especializada en política exterior ocupa el noveno puesto en Europa y el decimoquinto a nivel global COLPISA Madrid Viernes, 1 febrero 2019, 23:20

El Real Instituto Elcano se mantiene como el primer 'think tank' de España, el noveno de Europa Occidental, y asciende 8 puestos hasta situarse entre los veinte primeros del mundo (en el puesto 15) en la categoría de Política Exterior y Relaciones Internacionales, según el 2018 Global Go To Think Tanks Index (GGTTI) que elabora cada año la Universidad de Pensilvania.

sigue así consolidando su ascenso en las clasificaciones del ránking de la Universidad de Pensilvania y posicionándose, una vez más, como el centro español de referencia en el ámbito de las relaciones internacionales, aumentando de manera sostenida su clasificación en esta categoría, con una progresión constante en los últimos años en los que ha escalado del puesto 32 en 2015, el lugar 23 en 2017 a la actual posición, que lo coloca entre los veinte mejores 'think tanks' del mundo.

El nutrido grupo de investigadores del Instituto Elcano analiza la política global y sus efectos, desde América Latina pasando por Europa o la amenaza yihadista.