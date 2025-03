Rusia retira los respiradores que provocaron incendios en las UCI

rafael m. mañueco Corresponsal. Moscú Miércoles, 13 de mayo 2020, 20:37 Comenta Compartir

El órgano de control sanitario Roszdravnadzor dio este miércoles orden de suspender la utilización de los respiradores de fabricación rusa Aventa-M, lanzados al mercado desde el 1 de abril para enfermos de Covid-19 y que se han visto involucrados en sendos incendios en los hospitales Spasokukotski de Moscú, el pasado sábado, y en el de San Jorge de San Petersburgo, el martes. En el primer caso falleció un paciente y en el segundo cinco.

Ambos fuegos fueron debidos a cortocircuitos en este nuevo aparato de ventilación asistida, que inflamaron a su vez el fluido de oxígeno. No podrán volver a ser usados mientras no se lleve a cabo un control de calidad exhaustivo. Los Aventa-M, producidos por la factoría de equipos de precisión Ural, fueron también enviados a EE UU, donde también se ha decidido prescindir de su empleo en centros sanitarios hasta que no reciban el resultado de la investigación del Roszdravnadzor y del Ministerio de Industria ruso. De aquí a finales de año se había previsto repartir 7.000 unidades en sanatorios de todo el país.

Rusia es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins, con 10.028 nuevos casos desde el martes, lo que eleva el total a 242.271. Pero la tasa de mortalidad continúa siendo muy baja. Tras registrarse este miércoles 96 nuevos fallecimientos, la cifra total de decesos es de 2.212.

Sin embargo, el demógrafo Alexéi Raksha, en declaraciones a la radio Eco de Moscú, considera que estas cifras podrían estar cuatro o cinco veces por debajo de las reales. «En algunas regiones como que está prohibido morirse por coronavirus. Las cifras de muertos suben y bajan de un día para otro y, la verdad, no las considero muy fiables», dijo Raksha.

Cifras cuestionables

Por otro lado, el diario 'The Financial Times' sostiene que las muertes por coronavirus en Rusia podrían ser un 70% superiores a las que indican los datos suministrados por las autoridades. El rotativo británico llega a tal conclusión tras un estudio propio realizado en Moscú y San Petersburgo durante abril.

Pero la viceprimera ministra que supervisa el operativo de lucha contra el coronavirus, Tatiana Gólikova, niega que el Gobierno oculte o maquille las cifras. Gólikova dijo el lunes -con el presidente, Vladímir Putin, conectado por videoconferencia- que las tasas de mortalidad entre los pacientes con coronavirus son más de siete veces inferiores a la media mundial y lo atribuyó al hecho de que la enfermedad se detecta en una etapa temprana mediante el empleo masivo de tests.