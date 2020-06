Diario de corresponsales Spahn llama a la responsabilidad de los turistas alemanes en Mallorca Una trabajadora de limpieza en un hotel de Mallorca / EFE En Reino Unido, Johnson anima a la población a comprar con confianza COLPISA | CORRESPONSALES Lunes, 15 junio 2020, 08:46

POR JUAN CARLOS BARRENA

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los 13.000 alemanes que desde este fin de semana han empezado a viajar a Mallorca de manera experimental para reactivar el turismo en las Baleares. «Ballermann no puede convertirse en un segundo Ischgl», dijo Spahn en declaraciones a la cadena pública de televisión ARD en referencia a la milla de bares y discotecas en El Arenal mallorquín donde los turistas germanos acostumbran a celebrar fiestas desaforadas y la estación de esquí austríaca desde la que en febrero pasado partió una ola de contagios de coronavirus que se repartió por toda Europa.

«Tenemos que tener cuidado unos de otros. El virus sigue ahí», destacó el ministro alemán, para el que resulta importante «encontrar el justo equilibrio entre las reglas, normas y limitaciones y la responsabilidad que cada uno debe tener por sí mismo y para los demás».

El titular germano de Sanidad celebró además la entrada en funcionamiento este martes de una aplicación de rastreo para móviles inteligentes, voluntaria y anónima, que advierte de contactos con personas contagiadas con el virus. Las pruebas realizadas son «prometedoras» y se trata de un «importante instrumento» en la lucha contra la pandemia, señaló Spahn, quien llamó a la ciudadanía a descargarse la aplicación para que sea más efectiva. A su vez, la ministra de Justicia, Christine Lambrecht, destacó que, frente a las implantadas por otros países, la aplicación alemana «respeta totalmente» las normas de protección de datos y el anonimato de quienes hagan uso de ella.

Su desarrollo se ha realizado con «absoluta transparencia», afirmó Lambrecht. La aplicación ha sido elogiada incluso por el crítico «Chaos Computer Club» (CCC), una asociación independiente de expertos en «hackear» programas informáticos y en sacar a la luz fallos de seguridad en los sistemas y redes de ordenadores de empresas e instituciones.

Las fronteras de Alemania con sus países vecinos son de nuevos transitables sin ningún tipo de control por primera vez desde mediados de marzo pasado al reactivarse de nuevo el acuerdo de Schengen para el libre tránsito entre los estados de la Unión Europea. La Policía Federal finalizó la pasada medianoche los controles en los límites del país ordenados por el titular de Interior, Horst Seehofer, para frenar la pandemia de coronavirus hace tres meses. Simultáneamente fueron abolidas las alertas para viajar a la mayoría de los países europeos dictadas por el ministerio germano de Exteriores.

Estas alertas siguen vigentes, sin embargo, para más de 160 estados fuera de Europa al menos hasta finales de agosto. Afectadas por la medida preventiva se encuentran también metas turísticas habituales de los alemanes en Turquía, la costa mediterránea del continente africano, el sudeste asiático y Estados Unidos. La apertura fronteriza alemana coincide con la de la mayoría de los países de la UE, aunque en España se retrasa una semana. Sin embargo, en Noruega y Finlandia sigue habiendo restricciones para entrar en esos países en determinados casos. Y en el caso de Suecia el ministerio germano de Exteriores desaconseja visitar ese país por los altos índices de infecciones.

El gobierno federal ha expresado su irritación por el retraso de las compañías aéreas en la devolución del dinero a sus clientes de los billetes de los vuelos cancelados por la epidemia de Sars-Covid-19. «Lo que está sucediendo es una desfachatez», afirma el comisionado para Turismo del ejecutivo de Berlín, Thomas Bareiss en el rotativo Bild, en el que denuncia que «se trata de empresas cuyo futuro depende de la solidaridad y ayuda de la sociedad» en referencia a los paquetes de rescate multimillonarios aprobado por el gobierno para el rescate de aerolíneas. Bareiss comenta que, mientras en otros países esas devoluciones se llevan a cabo «sin problemas», en Alemania duran demasiado tiempo y subraya que «las compañías aéreas tienen una obligación legal ante sus clientes y espero que se cumpla».

La Dieta Alemana de Cámaras de Industria y Comercio (DIHT) celebra la reapertura de las fronteras en Europa, cuyo efecto puede ser «el de un segundo paquete coyuntural» para la economía de Alemania, según su presidente, Eric Schweizer. «De la reapertura de fronteras en Europa pueden partir impulsos globales para reactivar el comercio internacional y asegurar el bienestar y los puestos de trabajo en Alemania», destaca Schweizer en los diarios del grupo alemán Funke. El presidente de la DIHT exige que ese aperturismo fronterizo se extienda también paulatinamente a los 160 países a los que el ministerio germano de Exteriores aconseja no viajar y a los que tiene dictados estrictos controles fronterizos. «La economía no funciona solo con videoconferencias. Precisamente en el negocio exportador es importante, no solo comerciar con bienes y productos, sino poder ver personalmente y mirar a los ojos en unas negociaciones a los socios comerciales, así como poder realizar el montaje de maquinaria en el país que adquiere esos productos en Alemania», destaca Schweizer, que reclama el fin de las cuarentenas antes o después de la entrada en numerosos países.

Reino Unido Johnson anima a la población a comprar con confianza

POR iñigo gurruchaga

Boris Johnson ha animado a la población a «comprar con confianza» en el momento de apertura de comercios no esenciales. Los medios de comunicación afirman, sin embargo, que el Ministerio de Hacienda analizará los primeros datos sobre ventas en los comercios que abren hoy para decidir si el consumo necesita el estímulo de una reducción del IVA.

Aunque el confinamiento ha aumentado el ahorro de las familias, su deuda promedio es alta, por encima de los 17.000 euros. El 10% es a tarjetas de crédito; el resto es vivienda o préstamos de estudiantes universitarios. Gastos de transporte, gas y electricidad, hipotecas y tasas municipales, y alimentación se llevan por ese orden más de la mitad del gasto de los hogares británicos.

Como no están abiertos restaurantes, cines o estadios deportivos, se podría calcular que el hogar británico promedio debería de tener confianza, según Johnson, para gastar en los comercios no esenciales los 50 euros semanales que se gastaba antes del confinamiento en cosas para la casa, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), y los 27 semanales en ropa y zapatos.

Unos 3.000 miembros de la Policía Británica del Transporte (BTP) patrullarán hoy estaciones y vagones para asegurar que los pasajeros cubren sus rostros. El Gobierno publicó su decreto el domingo por la tarde. La ley define «cobertura del rostro» como «una cobertura de cualquier tipo que cubra la nariz y la boca de una persona». Y da a la Policía el poder de multar a quien no ofrezca una «excusa razonable» para no llevar la cobertura.