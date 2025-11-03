El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un terremoto de magnitud 6,3 sacude el norte de Afganistán

T. Nieva

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:01

Apenas dos meses después de sufrir el terremoto más mortífero en su historia reciente, que se cobró más de 2.200 vidas, la tierra volvió ... a temblar anoche en Afganistán. Un potente seísmo de magnitud 6,3 en la escala de Richter sacudió la provincia de Samangán, en el norte del país y afectó principalmente a Mazar-i-Sharif, una de las ciudades más grandes del país, sin que al cierre de esta edición se conocieran datos sobre daños personales o materiales.

