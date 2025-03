Berlusconi, tras recibir el alta: «Esta vez también me he librado» El cuatro veces primer ministro italiano confiesa que los primeros tres días de enfermedad «fueron muy difíciles»

Darío Menor Roma Lunes, 14 de septiembre 2020, 12:36 | Actualizado 22:32h.

Cuando está a punto de cumplir los 84 años, Silvio Berlusconi ha superado «la prueba más peligrosa de mi vida» al conseguir vencer a la covid-19. El cuatro veces primer ministro italiano salió este lunes del hospital San Raffaele de Milán, donde fue ingresado en la noche del 3 de septiembre después de empezar a tener síntomas de la enfermedad. Un día antes había dado positivo a la prueba del coronavirus a su regreso de unas vacaciones en Cerdeña, donde presumiblemente se contagió.

Tras pasarse once días hospitalizado a causa de la neumonía bilateral que le provocó el patógeno responsable de la actual pandemia, el magnate dio las gracias «desde lo más profundo de su corazón» a los médicos que le atendieron y a todos aquellos que le han mostrado en este difícil trance su cercanía. «Puedo decir con satisfacción que esta vez también me he librado», comentó Berlusconi ante los medios que le esperaban a la salida del hospital.

«Los primeros tres días fueron muy difíciles, con esta enfermedad grave e insidiosa», dijo el líder de Forza Italia, presentándose en modo casi heróico al asegurar erróneamente que la covid-19 tiene una mortalidad del 80% entre los enfermos de más de 80 años. No llega en cambio al 34%, según los datos oficiales ofrecidos por el Instituto Superior de la Sanidad italiano.

Berlusconi agradeció en modo particular la labor de su médico personal, Alberto Zangrillo, dirigente sanitario del San Raffaele, que reconoció hace unos días la fortuna que había tenido su paciente al infectarse en esta fase de la pandemia y no durante la primera oleada. «La carga viral de la prueba nasofaríngea era tan alta que en marzo-abril ciertamente no habría tenido el resultado que afortunadamente tiene ahora. ¿Lo habría matado? Absolutamente sí, muy probablemente sí, y él lo sabe», comentó Zangrillo durante una entrevista en televisión.

Según el médico, que se ha visto envuelto en una polémica con otros colegas al afirmar al principio del verano que el coronavirus estaba «clínicamente muerto», el magnate ha salvado la vida gracias a su pronta hospitalización. «Fue decisiva para la suerte de Silvio Berlusconi. Se hizo cuando fue necesario y no era aplazable, diez horas más tarde podría haber sido demasiado tarde porque, como se sabe, es un paciente de riesgo», comentó.

El líder de Forza Italia vuelve a la calle a tiempo para participar en la última semana de campaña electoral de cara a la cita con las urnas del 20 y 21 de septiembre. Esos días se celebran elecciones en 7 regiones y un referéndum en todo el país en el que los ciudadanos deben decidir si aprueban el recorte en el número de parlamentarios. El Ejecutivo asegura que el resultado del voto no debe alterar la estabilidad de la coalición gubernamental formada entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, pero un éxito de la alianza entre las fuerzas de la derecha (la Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia) repercutiría probablemente en el Gabinete liderado por Giuseppe Conte.