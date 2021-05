La UE pide una sanción multimillonaria contra AstraZeneca por las vacunas Exige al tribunal ser indemnizada con diez millones y otros diez euros por cada dosis pendiente de entrega y día de retraso EFE SALVADOR ARROYO Corresponsal. Bruselas Miércoles, 26 mayo 2021, 20:45

De la arena política, los despachos y el fuego cruzado en los medios de comunicación, a la sobriedad de un tribunal de primera instancia belga. La amarga disputa entre la Comisión Europea y la farmacéutica AstraZeneca por el retraso en el suministro de su vacuna anticovid entró de lleno este miércoles en el terreno judicial. Dos procedimientos encima de la mesa. Uno busca que un juez obligue a la farmacéutica anglosueca a entregar las dosis pendientes. El dictamen de medidas cautelares debería resolverse en junio.

El otro, que entrará en el fondo del asunto, reclama una indemnización económica por incumplimiento de contrato. Esta causa, en principio, no se vería hasta finales de septiembre y la sentencia podría tardar más de un año en llegar. Pero ya durante la vista de este miércoles uno de los abogados de la UE propuso una multa de diez euros por cada día de retraso y dosis pendiente como compensación, además de una sanción de 10 millones de euros. La factura comenzaría a correr en julio, el plazo límite que Bruselas da para que se le entreguen las vacunas que se le 'deben'.

Porque lo que urge ahora es el arbitraje de la justicia para que el laboratorio que preside el franco australiano Pascal Soriot cierre el agujero de dosis antes del verano. Los datos son ya conocidos. Según la Comisión Europea, el contrato que suscribió con AstraZeneca en nombre de los Veintisiete prevé la distribución de unas 300 millones este año (también una opción de compra de cien millones de dosis más que no se ha ejercido). El cronograma planteaba que la UE debía recibir unas 120 millones de vacunas entre enero y marzo. Solo llegaron 30. Y para este segundo trimestre se esperaban 180 y la compañía avanzó que solo podría aportar 70.

LAS FRASES: AstraZeneca -Abogados. El laboratorio acordó en el contrato realizar «los mejores esfuerzos razonables» en la entrega Rafael Jeffareli - Abogado de la Unión Europea. «El mejor esfuerzo significa flexibilidad. La empresa no usó todas las herramientas a su alcance» Stefan de Keersmaecker - Portavoz de Salud en Bruselas. «La compañía no ha podido ofrecer una estrategia en la que confiar»

«Si miramos el vaso medio lleno, hemos entregado más de 400 millones de dosis (en todo el mundo) y salvado decenas de miles de vidas», defendía este fin de semana Soriot en el 'Financial Times'. AstraZeneca siempre ha considerado que el procedimiento de Bruselas «carecía de fundamento». Se agarra a una consideración reflejada en el citado convenio: la compañía se comprometía a hacer «los mejores esfuerzos razonables» para cumplir con las entregas. Y en ello insistieron este miércoles sus abogados durante una vista que comenzaba pasadas las nueve de la mañana.

Cumplir el contrato

«La compañía no ha podido ofrecer una estrategia en la que confiar para garantizar de forma oportuna el suministro pendiente de dosis», defendió en abril el portavoz de Salud de la Comisión, Stefan de Keersmaecker, tras confirmar la apertura de la vía judicial. Acababa de fracasar una negociación «de buena fe» entre las partes, que el convenio incorporaba en forma de cláusula de arbitraje. Los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario iban más allá en el juicio al plantear que la multinacional «ni siquiera había intentado cumplir con el contrato». No había hecho todo lo que estaba en su mano.

«El mejor esfuerzo significa flexibilidad. AstraZeneca no utilizó todas las herramientas a su disposición», aseguró el abogado Rafael Jeffareli, que según AFP recordó también que la planta de Halix en Leiden (Países Bajos) había enviado suministros a Japón a finales del pasado año (la autorización de la vacuna por parte del regulador europeo llegó en enero). En total, «50 millones de dosis se desviaron a terceros países en flagrante violación del contrato».

Tal circunstancia lleva a la otra disputa que se solapa con la de los retrasos: que AstraZeneca priorizó a Reino Unido frente a la UE al destinar sólo las dosis fabricadas en sus plantas de Países Bajos y Holanda al mercado europeo y negarse a que la producción en suelo británico contribuyera también a la inmunización en la UE. Una situación que estalló cuando la batalla entre las partes estaba ya más que aireada y que incluso llevó al Ejecutivo a activar un mecanismo de restricción de las exportaciones que le enfrentó con Londres.

La Comisión argumentó este miércoles ante el juez que no fue informada «con suficiente antelación» de los problemas de producción que estaba teniendo la farmacéutica anglosueca, especialmente en la planta de Países Bajos. Problemas que ha argumentado como causa de sus retrasos y que Bruselas nunca ha aceptado porque entiende que esos contratiempos no eximían al laboratorio de su obligación de cumplir con las entregas a Europa. O lo que es lo mismo, las plantas británicas deberían haber cubierto el vacío. Algo que desde los servicios jurídicos de AstraZeneca se lee de otra manera: los convenios «no contenían ninguna obligación de utilizar los sitios (de producción). Quizás sea lo que la Comisión desea, pero no está previsto en el contrato», defiende el letrado Hakim Boularbah.