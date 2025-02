La UE exige una compensación económica a AstraZeneca

Salvador Arroyo Bruselas Martes, 11 de mayo 2021, 13:40 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

La Comisión Europea ha lanzado este martes un segundo procedimiento legal contra AstraZeneca que contempla exigir una compensación económica si ésta no cumple con las entregas pactadas. En torno a 150 millones de dosis que la farmacéutica anglosueca debería suministrar antes de finales de junio, ... cuando vence formalmente un contrato que no se va a renovar. Bruselas ha encadenado esta demanda con otra ya en curso en un juzgado de primera instancia belga. Y la combinación de ambas persiguen, en el fondo, «lo mismo», ha defendido el portavoz de Sanidad de la Comisión. «El objetivo no es conseguir dinero, sino que se entreguen las dosis pendientes», planteaba Stefan de Keersmaecker.

El nuevo pleito se defiende como parte del «procedimiento». En síntesis, lo que plantea el Ejecutivo comunitario es que la demanda que se tramitó a finales de abril tiene como objetivo obligar a que AstraZeneca cumpla y lo haga dentro de los plazos por la situación de «urgencia sanitaria» (estamos hablando de menos de dos meses, así que se asume como improbable), mientras que la segunda pretende buscar una penalización económica en caso de no hacerlo. Una denuncia por daños y perjuicios que entra «en el fondo» del vínculo contractual suscrito el pasado verano entre la Comisión Europea y el laboratorio, con una carga mucho más técnica y que permitiría a los jueces obtener «información más completa» para determinar si existió realmente un incumplimiento de contrato. AstraZeneca habría entregado hasta la fecha alrededor de 50 millones de dosis sobre un contrato total que contemplaba el suministro de alrededor de 300 millones al término de este segundo trimestre (la opción de compra de cien millones de dosis más fue descartada semanas atrás por la Comisión por la cadena de incumplimientos). «Lo que queremos es que esta obligación se cumpla de manera efectiva», incidía el portavoz de Sanidad al referirse a la segunda acción legal «habitual en este tipo de procedimientos» que, remarcó, «no busca obtener dinero, sino garantizar la entrega rápida del número suficiente de dosis». Por el momento no se ha establecido cuantía de compensación en la demanda (se fija un euro simbólico). La no renovación del contrato con la firma que produce el suero desarrollado por la Universidad de Oxford, que fue desvelada el pasado domingo por el comisario responsable de la compra conjunta de vacunas, Thierry Breton, no implica «en ningún caso» la renuncia de las dosis que están comprometidas. Es más, la Comisión Europea ha insistido en las últimas horas que el contrato expirará en el momento que la farmacéutica haga entrega de los 300 millones de dosis y, eso en la práctica, significa ir más allá del 30 de junio.

