Conte allana el camino para que Draghi forme Gobierno en Italia El primer ministro saliente se compromete a no obstaculizar a su sucesor facilitando así que el Movimiento 5 Estrellas sostenga al nuevo Ejecutivo DARÍO MENOR Roma Jueves, 4 febrero 2021

Mario Draghi empezó este jueves con buen pie su ronda de consultas con los partidos políticos de cara a la formación de un nuevo Gobierno en Italia, como le encargó el día anterior el jefe del Estado, Sergio Mattarella. El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) parece que no tendrá problemas para lograr el apoyo parlamentario, pues incluso el Movimiento 5 Estrellas (M5E), mayoritario en ambas Cámaras y que en principio era reticente a sostenerle, empieza a cambiar de postura. El giro se debe en buena parte a la toma de posición que hicieron tanto el primer ministro saliente, Giuseppe Conte, como Luigi Di Maio, uno de los pesos pesados del M5E y titular en funciones de la cartera de Exteriores.

«Alguno me describe como un obstáculo a la formación de un nuevo Gobierno. Evidentemente no me conoce o habla con mala fe. Lo saboteadores hay que buscarlos en otros sitios. Yo siempre he trabajado y seguiré haciéndolo por el bien del país», comentó Conte en una taciturna declaración realizada en la plaza frente a Palacio Chigi, sede de la jefatura de Gobierno. El caos de periodistas y la improvisación de la que puede ser una de sus últimas comparecencias antes de abandonar el poder fue un buen reflejo del último período del Ejecutivo de Conte. Di Maio, por su parte, pidió a sus compañeros de filas en el M5E que demuestren «madurez» en estas difíciles circunstancias.

El expresidente del BCE podría lograr el apoyo de los partidos que sostenían a la anterior coalición gubernamental y también el de la opositora Forza Italia, la fuerza política de centroderecha de Silvio Berlusconi. Incluso la Liga no descarta sostenerlo. «Draghi es un fuera de serie como Ronaldo. Alguien como él no puede estar en el banquillo», dijo Giancarlo Giorgetti, 'número dos' de esta formación derechista, echando mano de una metáfora futbolística.