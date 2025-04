El coronavirus y la confusión provocan una abstención récord en las municipales francesas

Paula Rosas París Domingo, 15 de marzo 2020, 22:47 Comenta Compartir

La primera víctima del coronavirus en las municipales francesas ha sido la participación. Las siguientes, mucho más graves, se conocerán la semana que viene, advierten numerosos expertos sanitarios que habían pedido un aplazamiento de las elecciones. Francia se encuentra ya en fase 3 de la epidemia de Covid-19, pero este domingo acudió a las urnas para elegir a sus alcaldes. Lo hizo inmersa en una profunda confusión por los mensajes contradictorios de las autoridades, que por una parte pedían confinamiento y cerraban comercios y, por otra, reiteraban que ir a votar era seguro. Sólo un 44% fue a votar, un récord de abstención histórico que arroja aún mayores dudas sobre los que sucederá con la segunda vuelta del día 22.

Para votar en tiempos de pandemia no bastaba ayer con el carné electoral y el documento de identidad. Gel desinfectante, bolígrafos traídos de casa y mascarillas para los más vulnerables fueron imprescindibles. En el ayuntamiento del distrito 9 de París, un goteo constante de electores se acercaba a depositar su voto. Antes de coger las papeletas, los responsables de las mesas les invitaban a servirse de un gran bote de solución hidroalcohólica puesto a su disposición. En ningún momento había contacto. El carné electoral se inspeccionaba y sellaba con cuidado de no tocar al votante y la urna era tan sólo manipulada por el presidente de mesa. Las cabinas habían sido dispuestas de forma que los votantes no tuvieran necesidad de cerrar las cortinillas.

Pero en la pequeña cola, la gente se agolpaba sin prestar demasiada atención a las marcas pegadas en el suelo para mantener una distancia de seguridad. Annie Maillé no parecía preocupada. «Llevo mi gel y me lavo las manos a menudo. Me parece importante que cumplamos con nuestro deber democrático», explicaba esta parisina de 76 años, para quien lo más difícil «será el encierro en casa durante tanto tiempo. Eso es lo que de verdad me va a matar».

Parques y paseos

En la calle, restaurantes, bares, teatros, cines, tiendas y cualquier lugar público «no indispensable» amaneció cerrado por decreto. Pero, tras varias semanas de lluvia, el sol invitaba a pasear, justo lo que hicieron muchos franceses a pesar de los llamamientos de las autoridades a quedarse en casa salvo para los desplazamientos imprescindibles. De los parques infantiles salían los gritos de los niños que, a partir de este lunes y posiblemente hasta después de las vacaciones de Pascua, estarán sin colegio por el cierre de los centros educativos. Y en el Canal Saint Martin, cientos de jóvenes pasaban la cálida tarde al borde del agua, completamente ajenos a las consignas sanitarias.

Pero estas recomendaciones, advertían ayer muchos médicos, han sido contradictorias, lo que ha provocado que los franceses no se tomen en serio el peligro. Frente a los miles que abarrotaron ayer parques y paseos marítimos en todo el país, las etiquetas #restezchevous (quedaos en casa) y #jeniraipasvoter (no voy a ir a votar) empezaron a extenderse por las redes sociales.

Los llamamientos a reportar los comicios habían comenzado ya en la víspera tanto entre una parte de los políticos como entre los sanitarios, que repetían que el confinamiento tenía que ser inmediato. La súplica llegó incluso desde uno de los máximos responsables de la sanidad pública parisina, Rémi Salomon, que este domingo pedía que no acudieran a las urnas y mantuvieran una distancia de seguridad de al menos dos metros.

El presidente, Emmanuel Macron, sin embargo, intentó tranquilizar a la población después de votar en la localidad normanda de Le Touquet: «Nuestro comité científico nos lo repitió, se puede salir a votar tomando las precauciones necesarias». Pero muchos no entendían ayer por qué las autoridades pensaban que era más peligroso entrar a una tienda que ir votar.