El crecimiento de la Eurozona se enfría más de lo previsto por Italia El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. / Efe El PIB de los Diecinueve solo aumentó un leve 0,2% en el tercer trimestre, el peor dato en el último lustro A. LORENTE Bilbao Martes, 30 octubre 2018, 19:47

Que si enfriamiento, estancamiento, ralentización... Ponga el sinónimo que desee, pero la cosa no carbura como se esperaba. La realidad es que la Eurozona no está creciendo como se esperaba y todos las señales advierten de que no es flor de un día. Eurostat confirmó este martes que el crecimiento de los Diecinueve durante el tercer trimestre fue de sólo el 0,2%, la mitad del registrado en el trimestre anterior y el peor guarismo de los últimos cinco años. Palabras mayores.

La agencia estadística comunitaria no desgrana los datos por países, pero Italia tiene mucho que ver con estos malos datos ya que la tercera economía del euro se encuentra al borde de la recesión. Las preocupaciones también miran a Alemania, donde los índices de sentimiento industrial no son nada positivos. España, por contra y pese a sus muchos peros, sigue de locomotora.

Sobre la comparativa interanual, el crecimiento registrado en el tercer trimestre fue del 1,7%, también algo más bajo de lo esperado. En lo referido a la UE en su conjunto, el aumento del PIB intertrimestral fue del 0,3% y del 1,9% interanual.

Estos datos no hacen más que confirmar las recientes advertencias lanzadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su convención anual de Bali, donde advirtió del «decepcionante» crecimiento del bloque único. Dicha alza se ha revisado a la baja este año hasta el 2%, dos décimas menos de lo previsto, y seguirá estancada en 2019 (en el 1,9%).