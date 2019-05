Detenido el supuesto autor del atentado con bomba en Lyon Los investigadores dieron con él ayer gracias a la colaboración ciudadana y las imágenes de videovigilancia, pero han esperado a esta mañana para detenerlo fuera de su casa por miedo a que pudiera tener explosivos PAULA ROSAS París Lunes, 27 mayo 2019, 11:29

La policía francesa ha detenido esta mañana a un hombre de 24 años sospechoso de haber colocado el artefacto explosivo que el pasado viernes causó 13 heridos leves en el centro de Lyon, según ha anunciado el ministro del Interior. Los investigadores dieron con él ayer gracias a la colaboración ciudadana y las imágenes de videovigilancia, pero han esperado a esta mañana para detenerlo fuera de su casa por miedo, según los medios franceses, a que en el apartamento pudiera tener TATP, el explosivo de fabricación casera que fue utilizado, aunque en una mínima cantidad, para detonar la bomba del viernes.

Por el momento no se conocen sus motivaciones ni las autoridades han compartido más datos sobre su identidad. La cadena BFM ha señalado, no obstante, que se trata de un ingeniero de 24 años, desconocido hasta ahora por las fuerzas de seguridad. La traza de ADN que fue identificada en la bolsa de papel en la que el sospechoso había colocado el artefacto explosivo, no había dado resultados una vez que se cotejó con el fichero nacional de huellas genéticas. Pero los más de 200 testimonios que la policía ha podido recabar en estos tres días desde que se publicaran las imágenes del sospechoso han sido productivos, así como la gran densidad de cámaras con la que cuenta Lyon, más de 500, que finalmente han permitido a los investigadores trazar el recorrido que hizo en su huída.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, ha felicitado la movilización y la cooperación de los diferentes cuerpos policiales que finalmente han logrado dar caza al sospechoso, que se encuentra detenido. El alcalde de Lyon, Gérard Collomb, ha asegurado que un segundo sospechoso, relacionado con el posible autor del ataque, ha sido también detenido esta mañana.

El pasado viernes, en pleno centro de Lyon, un hombre llegaba en bicicleta y dejaba una bolsa de papel frente a una panadería de la cadena Brioche Dorée en la calle Victor Hugo, peatonal y a esa hora llena de gente. El artefacto explotaba apenas unos minutos después de que él se diera a la fuga, hiriendo a 13 personas, entre ellas una niña de 10 años. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía compartía rápidamente su fotografía, en la que, pese a la mala calidad de la imagen, se veía a un hombre que vestía pantalón corto y disimulaba su cara con una gorra y unas grandes gafas negras.

La explosión, de baja intensidad, provocó pocos daños materiales -solo se rompieron los cristales del mostrador de helados de la panadería- y, por suerte, heridas de poca gravedad a las personas que fueron alcanzadas por la metralla de la bomba, principalmente tornillos y pequeñas bolas metálicas. La mayor parte de los heridos han abandonado ya los hospitales.

Entre los restos del artefacto, los investigadores consiguieron aislar una cantidad mínima de TATP, el explosivo artesanal que había sido utilizado en los atentados de noviembre de 2015 en París, o en los de 2016 en Bruselas. También encontraron un sistema de activación por control remoto de un grado importante de sofisticación. El TATP es un explosivo muy potente pero también muy inestable. Ante las sospechas de que el atacante pudiera almacenar más TATP en su casa, la policía ha preferido esperar a que esta mañana saliera de su domicilio para arrestarlo, a pesar de que había sido localizado ayer, según han informado fuentes próximas al caso a la cadena BFM.