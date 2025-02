Un doble fallo mecánico, posible causa del accidente del teleférico en Italia

darío menor Corresponsal. Roma Lunes, 24 de mayo 2021, 19:40 Comenta Compartir

Un doble fallo mecánico habría sido el responsable del desplome el pasado domingo de un teleférico en el norte de Italia, causando la muerte de 14 personas, turistas en su mayoría italianos e israelíes. A la rotura de uno de los cables de tracción se unió que el freno de emergencia no funcionó, por lo que la cabina se vio catapultada y cayó ladera abajo desde unos 15 metros de altura. «Creo que hubo un doble problema. No sabemos por qué el freno no se activo, porque sí que funcionó el de la otra cabina, que estaba en la zona baja de la montaña», comentó Matteo Gasparini, responsable del Socorro Alpino, el cuerpo especializado en operaciones de montaña que participó en el rescate.

El único superviviente, el niño de cinco años Eitan Moshe Biran, que perdió en el accidente a sus padres, a su hermano de dos años y a sus abuelos maternos, se encuentra hospitalizado, sedado y entubado en el hospital Regina Margherita de Turín, adonde fue trasladado en helicóptero. Tiene varias fracturas en las articulaciones superiores e inferiores y su estado es grave, aunque según los médicos se encuentra estable. El pequeño, que afortunadamente no sufre daños cerebrales ni en la médula espinal, habría salvado la vida gracias a que su padre, de complexión robusta, lo protegió instintivamente con un abrazo antes de morir, logrando así disminuir el impacto sobre el cuerpo de Eitan, según explicaron fuentes médicas.

Al niño ya han podido verle en el hospital sus abuelos paternos y su tía, que vive en Italia, como ocurría con el núcleo familiar de Eitan, afincado en la provincia de Pavía. «Supe lo que había sucedido por los mensajes de Whatsapp que me llegaron. Empecé a recibir muchos 'lo siento', pero no sabía por qué», contó la tía del pequeño, Aya Biran, a la salida del hospital de Turín. «Luego llamé a mi hermano, que no me respondió. Lo mismo hice con mi cuñada. Dos horas después recibimos la confirmación de los Carabinieri y entendí que mi sobrino estaba vivo, porque su nombre no estaba en la lista de las víctimas». La mujer ha perdido en este accidente a su hermano,a su sobrino, a su cuñada y a los padres de ésta. «Después de que les vacunaran en Israel decidieron venir a Italia para estar un poco con los nietos. Decían: '¿qué nos va a pasar en Italia?'».

Olimpia Bossi, fiscal de Verbania, responsable de la investigación judicial abierta para aclarar los posibles culpables del desastre, explicó que se barajan los delitos de homicidio doloso múltiple, lesiones dolosas por el niño herido y también desastre doloso. En las indagaciones colaborará un equipo de expertos de la Universidad Politécnica de Turín, que estudiarán el estado del teleférico. «Harán falta ingenieros mecánicos y estamos valorando si serán necesarios también expertos en metalurgia», comentó Bossi, advirtiendo de que al tratarse de «una actividad compleja», se precisará de bastante tiempo para llegar a conclusiones.

La Fiscalía ha empezado a recoger documentación y a tomar la declaración a las personas implicadas y el lío parece ya mayúsculo. Ni siquiera está claro si el teleférico pertenece a la región del Piamonte o al ayuntamiento de Stresa, de donde parte la infraestructura que conecta esta localidad ribereña del lago Mayor con el monte Mottarone, de casi 1.500 metros de altitud. «Estamos tratando de aclarar la propiedad», reconoció la fiscal. Entre los implicados en la investigación está la empresa que gestiona la infraestructura, las que realizaron la reforma y modernización de la línea entre 2014 y 2016 y también la encargada de la revisión anual. La última tuvo lugar hace seis meses, en noviembre de 2020.