El espionaje danés ayudó a EE UU a pinchar los teléfonos de líderes políticos alemanes Angela Merkel, una de las afectadas, lamenta la participación de su socio europeo en las prácticas de la NSA, que desveló en 2013 Edward Snowden El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, en la pantalla, se dirigen este lunes a la prensa. / REUTERS MARÍA MOLINOS Berlín Lunes, 31 mayo 2021, 22:04

La canciller alemana, Angela Merkel, cargó este lunes contra el espionaje «entre amigos» tras las revelaciones periodísticas de que el pinchazo de uno de sus teléfonos móviles hace años por parte de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) contó con la ayuda de la Inteligencia danesa, un estrecho aliado de Berlín tanto en la Unión Europea (UE) como en la OTAN.

«No puede haber espionaje entre amigos», aseguró Merkel al ser interrogada al respecto en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien señaló por su parte que «no es aceptable, especialmente entre aliados europeos», y aseguró que había pedido explicaciones del caso a Copenhague.

La canciller, que respondió de forma sucinta, se remitió a sus declaraciones de cuando se reveló el escándalo de las escuchas masivas de la NSA en 2013 gracias a las filtraciones del exanalista de la Inteligencia estadounidense Edward Snowden, que vive en Rusia desde que se destapó el programa para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Ante el entonces presidente, Barack Obama, Merkel aseguró que «el espionaje entre amigos es inaceptable» y el demócrata afirmó que no se repetiría. Pero tanto entonces como ahora la canciller se mostró muy comedida.

LAS CLAVES: Investigación conjunta. Los nuevos datos son fruto del trabajo de cuatro medios de comunicación de ambos países Rendir cuentas. Piden la comparecencia en el Parlamento de los ministros de Defensa y Justicia de Dinamarca

Así también se había mostrado su portavoz, Steffen Seibert, al ser preguntado por la cuestión. Evitó valorar la información, alegando que habían conocido el caso a través de los medios y puntualizó que las cuestiones relativas a los servicios secretos se debaten y dirimen en los organismos pertinentes del Parlamento alemán y no en público. No obstante, subrayó que su silencio no significaba aprobación tácita y destacó que Berlín está «en contacto con los puestos relevantes tanto a nivel nacional como internacional» para esclarecer la verdad tras estas informaciones.

Las nuevas revelaciones son fruto de una investigación que publicaron conjuntamente la emisora danesa DR, el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' y las televisiones públicas regionales NDR y WDR. Según estos cuatro medios, el espionaje danés ayudó a la NSA a pinchar los teléfonos móviles de importantes líderes políticos alemanes. Además de Merkel, estaban en el radar estadounidense el entonces ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ahora presidente del país, y el candidato socialdemócrata y exministro de Finanzas Peer Steinbrück. Parece también que otros responsables políticos de Suecia y Noruega se vieron afectados por estas escuchas, aunque no han trascendido sus nombres.

Infraestructuras

Con la supuesta ayuda danesa, que permitió al espionaje estadounidense el uso de parte de sus infraestructuras, la NSA realizó hasta 2014 escuchas ilegales de varios líderes europeos. Pero la actuación de Copenhague no acaba ahí. También hubo omisión. En 2015 un informe confidencial reveló lo que había sucedido al Ejecutivo, que procedió a hacer cambios en la dirección de los servicios secretos pero no explicó públicamente en ningún momento los motivos. El espionaje alemán también estuvo acusado de colaborar con la actividad ilegal de sus homólogos estadounidenses.

El Gobierno danés se ha visto obligado a reaccionar, presionado por su doble condición de vecino directo de los afectados y por ser socio de la UE y aliado en la OTAN de Berlín y los países nórdicos. La ministra danesa de Defensa, Trine Bramsen, responsable de los servicios secretos, aseguró que «las escuchas sistemáticas de socios estrechos es inaceptable». Lista Unitaria, formación de izquierdas aliada del gobierno, y el Partido Socialista Popular han solicitado la comparecencia en el Parlamento de los titulares de Defensa y Justicia.