La Fiscalía francesa pide cinco años de cárcel para el ex primer ministro Fillon El político conservador es juzgado por el caso de los empleos ficticios que provocó su dimisión en 2017, y por el que su esposa se enfrenta a una pena de otros tres años

El ex primer ministro francés François Fillon.

paula rosas París Martes, 10 de marzo 2020 | Actualizado 11/03/2020 00:46h.

La Fiscalía nacional financiera (FNF) ha solicitado una pena de prisión de cinco años para el ex primer ministro francés François Fillon y tres para su esposa Penélope por el caso de los «empleos ficticios», que provocó la caída en desgracia del que fuera jefe del Ejecutivo con Nicolas Sarkozy. La fiscalía considera probado que los empleos por los que la esposa del exdirigente conservador percibió más de 613.000 euros de dinero público como supuesta asistente parlamentaria entre 1998 y 2013 «fueron ficticios y artificiales».

La acusación exige además el pago de una multa de 375.000 euros al excandidato de la derecha a las elecciones presidenciales de 2017, del que denuncia el «sentimiento de impunidad» y el «cinismo» de un hombre «que hizo de la ejemplaridad una marca de la casa». La FNF ha pedido al tribunal una condena «que esté a la altura de la legítima ejemplaridad que se espera de un aspirante» a la presidencia. «Del cinismo a la ceguera a veces solo hay un paso», ha dicho el fiscal Aurelién Létocart.

La Fiscalía considera que Penelope Fillon es en cierto modo víctima consentidora de las «artimañas» de su marido que, según la acusación, fingió contratarla como asistente cuando era diputado en la Asamblea Nacional, aunque ella nunca llegó a ejercer. La esposa mantuvo además ese cargo cuando Fillon dejó el escaño y fue sustituido por Marc Joulard, quien supuestamente accedió a mantener esta estructura ficticia, según la FNF, que pide dos años de cárcel y 20.000 euros de multa para él.

El escándalo de los empleos ficticios de la esposa de Fillon fueron desvelados por el diario «Le canard echainée» en plena campaña de las elecciones presidenciales de 2017, y obligaron al candidato de Los Republicanos -y favorito en los comicios- a retirarse de la carrera electoral.

Létocart considera que el trabajo que supuestamente desempeñó Penelope Fillon fue tan «impalpable y desencarnado» que no llegó a disfrutar de bajas de maternidad ni de vacaciones pagadas durante ese tiempo y que no solo no se ha encontrado rastro alguno de los informes y fichas que supuestamente preparó para su marido sino que ella tampoco ha sabido dar más precisiones a lo largo del juicio sobre qué hacía exactamente. Está previsto que mañana la defensa del matrimonio declare su inocencia, tras lo cual el caso quedará visto para sentencia.