Francia abre la frontera a los europeos que ya se han vacunado Quienes no hayan recibido la inmunización podrán entrar al país si presentan un test de menos de 72 horas que descarte el virus Un trabajador acondiciona una playa privada para su reapertura en Antibes. / EFE BEATRIZ JUEZ Corresponsal. París Viernes, 4 junio 2021, 21:44

Francia permitirá a partir del 9 de junio a los viajeros vacunados contra el covid-19 procedentes de países de la Unión Europea entrar en su territorio sin tener que presentar un test PCR negativo. Los que no estén inmunizados deberán presentar un test PCR o de antígenos negativo para poder cruzar la frontera.

El Gobierno detalló cuál será su estrategia para la reapertura de su territorio en un momento en el que los países comunitarios se van adhiriendo al pasaporte Covid. Este certificado, que entrará en vigor plenamente el 1 de julio, permitirá a los turistas europeos vacunados viajar por los 27 Estados miembro sin PCR ni cuarentenas.

Francia clasifica a los países por colores -verde, naranja y rojo- en función de si hay una circulación activa o no del virus o de si existe una variante preocupante del Covid-19, como sucede en Reino Unido o en India.

LOS DATOS: 9 de junio es la fecha prevista por las autoridades francesas para abrir las fronteras. 3 colores clasifican a los países por la incidencia del Covid. Todos los de la UE están en zona 'verde'.

Los países de la Unión Europea son considerados zona verde. «Si estoy vacunado y vengo de uno de esos países verdes, no me pedirán un test, compro mi billete, llego y bienvenido a Francia. Si no estoy vacunado, me pedirán un test PCR o de antígenos de menos de 72 horas y bienvenido a Francia», anunció Jean-Baptiste Lemoyne, ministro francés de Turismo

La noticia ha sido bien acogida por los responsables del sector turístico del País Vasco francés consultados. «Todo lo que facilite la circulación entre España y Francia es una buena noticia. Eso va a permitir a los españoles venir más fácilmente a Francia y a los franceses ir más fácilmente a España», explicó por teléfono Nicolas Martin, director de la Oficina de Turismo del País Vasco francés.

«Para nosotros es una excelente noticia porque la clientela española es, junto a la británica, nuestra principal clientela», coincidió en señalar Maylis Garrouteigt, portavoz de turismo de la ciudad de Biarritz. Garrouteigt destacó que el Hôtel du Palais, el hotel de cinco estrellas que fue la antigua residencia imperial de Napoleón III y la Emperatriz Eugenia, ha reabierto sus puertas tras ser totalmente renovado.

El hecho de que ya no haya que hacerse un PCR para cruzar la frontera gala si uno está vacunado, hará, sin duda, aumentar el número de turistas españoles en el país vecino. También permitirá volver utilizar segundas residencias y facilitará los desplazamientos para hacer compras, visitar a familiares o trabajar.

En los campings cercanos a la frontera también confían en que la noticia se traduzca en un aumento de reservas de los españoles. «Todos los campings están ya abiertos en Francia», explicó Jean-Michel Dufau, director del camping Larrouleta en Urruña. «Espero que esto pueda tranquilizar a la clientela española, que no sabía muy bien si podía venir o no», añadió Dufau.

«El test PCR limita a muchas personas. Y ahora cada vez hay más gente vacunada. Los clientes no comprendían por qué si estaban vacunados les pedían además un test PCR», explicó Elise Raynaud, responsable de la recepción del camping Zelaia en Ascain. Además, «en España, el test PCR es de pago, en Francia no», apuntó Garrouteigt.

Restricciones

Si un viajero procede de un país que está en la zona considerada naranja, como es el caso de Estados Unidos y Reino Unido, «si está vacunado, se le pedirá un test PCR (negativo) de menos de 72 horas, o un test antigénico de menos de 48 horas», detalló el ministro. En caso de no estar vacunado, solo se podrá entrar en Francia si se tiene un motivo imperioso, se presenta el PCR negativo y se somete a una cuarentena de siete días al llegar.

Los que pretendan viajar desde la zona roja - por ejemplo, India y Brasil-, estén vacunados o no, solo podrán entrar en Francia si tiene un motivo imperioso, familiar o profesional, y no podrá ir a hacer turismo. Necesitarán presentar el preceptivo PCR y a su llegada a Francia deberán someterse a un test antigénico. Si están vacunados, deberán autoaislarse siete días. En caso de no estarlo, la cuarentena será de diez días. «Naturalmente, nuestros compatriotas franceses que viven fuera de Francia podrán siempre regresar al territorio nacional con sus familias», precisó Lemoyne.