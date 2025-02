Italia prorroga hasta el 15 de octubre el estado de emergencia

Darío Menor Roma Miércoles, 29 de julio 2020, 12:48 Comenta Compartir

Hasta el 15 de octubre va a durar, como poco, el estado de emergencia en Italia, que concluía en principio el próximo viernes, 31 de julio. El Gobierno ha decidido alargarlo debido a que la pandemia no ha remitido todavía, aunque afortunadamente parece controlada, pues desde hace semanas se registran unos 200 nuevos casos y una decena de muertes al día. La prórroga fue aprobada anoche en el Senado con 157 votos a favor y hoy está previsto que también obtenga la luz verde de la Cámara de los Diputados, donde es más amplia la mayoría de la coalición gubernamental formada por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático.

«Con la prórroga del estado de emergencia continuaremos manteniendo la eficacia del paquete de medidas organizativas, operativas y funcionales que hacen nuestro país mucho más seguro», dijo el primer ministro, Giuseppe Conte, advirtiendo de que, sin esta disposición, cesaría en sus funciones el comité técnico-científico que asesora al Ejecutivo en la gestión de la pandemia. El jefe de Gobierno se comprometió a consultar con el Parlamento las decisiones políticas necesarias para responder a la emergencia sanitaria y económica provocada por el coronavirus.

Matteo Salvini, líder de la Liga, el principal partido de la oposición, está en contra de alargar esta medida porque considera que supone una violación de los derechos fundamentales y sostiene además que la Covid-19 ya no es peligrosa. De hecho, se jacta de no utilizar la mascarilla y de estrechar la mano a otras personas. También se mostró muy dura con el Gobierno Giorgia Meloni, del partido ultraderechista Hermanos de Italia, que llegó incluso a acusar a Conte de «deriva liberticida». El primer ministro le respondió asegurando que esa acusación era «grave» y «no se corresponde con la realidad», destacando al mismo tiempo que la prórroga del estado de emergencia resulta «inevitable e incluso obligada» si se tienen en cuenta las valoraciones técnicas y no las «discusiones ideológicas». La prórroga, aclaró, no supone «volver al confinamiento».

El estado de emergencia se aprobó el pasado 31 de enero, cuando no se habían detectado contagios locales y sólo se tenía conocimiento de dos turistas chinos que estaban visitando Italia y dieron positivo a la prueba de la Covid-19 tras mostrar algunos síntomas. La situación se deterioró rápidamente en las semanas posteriores hasta el punto de que el país se convirtió en una de las naciones más golpeadas por la pandemia, que suma hoy 246.500 contagios y 35.100 muertes.