Italia reabre sus fronteras al turismo el 3 de junio y elimina la cuarentena

A partir del 3 de junio será posible viajar a Italia desde el extranjero sin tener que someterse a una cuarentena y moverse entre sus regiones sin limitaciones. Es una de las decisiones tomadas en la madrugada de este sábado por el Gobierno de Roma y que supone un balón de oxígeno para el turismo, un sector esencial para la economía del país pues representa el 13% de su PIB. A partir de este lunes se permite además la libre circulación de la población dentro de la misma región, por lo que se podrán utilizar las segundas residencias y los hoteles.

Desde ese día reabren también las tiendas, bares, restaurantes y peluquerías. En estos establecimientos será necesario mantener un metro de distancia entre los usuarios y respetar el resto de medidas de seguridad para evitar los contagios, entre ellas el uso de mascarillas en los espacios cerrados. Habrá multas de entre 400 y 3.000 euros para quien infrinja las reglas e incluso cierre de los negocios por períodos que van de los 5 a los 30 días. En las playas, donde bastará con mantener la citada distancia y no los 4 metros barajados en un principio, se podrá nadar, jugar a las palas y practicar deportes náuticos, mientras que se mantienen las restricciones para los juegos de equipo como el voleibol o el fútbol.

El Ejecutivo advierte de que en caso de que se produzca un repunte de los contagios, se establecerán de nuevo limitaciones a la movilidad de las personas. Afortunadamente, la curva epidemiológica no ha repuntado pese a que han pasado ya 12 días desde que comenzó el desconfinamiento. Este sábado sumó 789 nuevos casos y 242 fallecidos, por lo que se acerca los 224.000 infectados, de los que 120.000 se han curado y 31.600 han muerto. La cifra de pacientes hospitalizados lleva cayendo desde la segunda semana de abril, aunque todavía quedan 808 personas ingresadas en la uci. Eran más de 4.000 en los momentos álgidos de la pandemia.

De lleno en la 'fase dos'

«Con el nuevo decreto ley entramos de lleno en la 'fase dos'», comentó el primer ministro, Giuseppe Conte, que ha negociado con las regiones las nuevas reglas con las que podrán moverse, trabajar y disfrutar del tiempo libre los 60 millones de habitantes del país y los visitantes que lleguen del extranjero. Italia se suma así a otras naciones europeas que tratan igualmente de salvar la temporada turística de verano eliminando la necesidad de realizar una cuarentena cuando se cruce la frontera. España lanzó una señal contraria al anunciar el pasado martes un confinamiento obligatorio de 14 días para quien llegue desde otro país.

La posibilidad de retomar casi la totalidad de las actividades productivas a partir del lunes no significa que todas las empresas vayan a levantar la persiana ese día. Se calcula que al menos un 27% de los negocios, bares, restaurantes y peluquerías no reabrirán por miedo a que los costes superen a los ingresos, porque no han sido capaces de adaptarse a las normativas para evitar los contagios o, sencillamente, porque sus dueños tienen miedo de contraer el coronavirus en sus trabajos.

Un sondeo de la asociación patronal Conferescenti desveló que el 62% de empresarios tenía previsto reabrir el 18 de mayo, mientras que un 27% optará por mantener cerradas sus actividades. El 11% restante decidirá qué hacer en el último momento. «Para las empresas la reapertura es una carrera contra el tiempo y contra los obstáculos», lamentó Conferescenti en una nota, en la que celebró que el acuerdo entre el Gobierno y las regiones por fin permite salir de la incertidumbre de los últimos días.

«Los empresarios temen quedar chafados entre el aumento de los costes de gestión y la previsible caída de los ingresos. Están además preocupados por el tema de la responsabilidad legal», advirtió esta asociación. Los dueños de establecimientos de hostelería temen que si se registran contagios en sus locales, las víctimas podrían exigirles indeminizaciones.

Alemania relaja los controles con Austria, Francia y Suiza JUAN CARLOS BARRENA | Berlín Los controles fronterizos alemanes en las fronteras con Austria, Francia y Suiza se vieron reducidos este sábado por orden del ministro federal del Interior, Horst Seehofer. Se puede viajar a esos países por motivos de negocios y para visitar a familiares, pero continúan prohibidas las visitas turísticas o para hacer compras. Por completo caen los controles con Luxemburgo, mientras con Dinamarca se mantienen al máximo nivel. Alemania los retirará por completo con los países vecinos el próximo 15 de junio. Sin embargo, hay alemanes que consideran insuficientes estas medidas. La Policía investiga la colocación por desconocidos de una lápida funeraria falsa ante la oficina del distrito electoral de la canciller federal, Angela Merkel, en la localidad oriental de Stralsund, en el norteño estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania. La losa, rodeada de rosas y velas fúnebres, llevaba la inscripción 'Libertad de prensa - Libertad de reunión - Libertad de movimiento - Libertad de asamblea - Democracia 1990-2020' y de la misma colgaba una mascarilla. Las protestas contra las restricciones para combatir la epidemia y contrala información al respecto de los medios ha aumentado en Alemania en las últimas semanas. Equipos de televisión han sido atacados e insultados en manifestaciones protagonizadas por extremistas de derechas y defensores de teorías conspiratorias que critican y exigen el fin de las medidas restrictivas. Para el fin de semana se convocaron marchas autorizadas con varios miles de participantes en grandes ciudades como Berlín, Múnich, Fráncfort o Stuttgart.