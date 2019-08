Macron apoya ante Johnson la posibilidad de lograr una solución al Brexit en un mes El presidente francés estuvo de acuerdo en tratar de encontrar una solución al problema clave de la frontera irlandesa AFP Jueves, 22 agosto 2019, 17:30

El presidente francés, Emmanuel Macron, en tono conciliador, apoyó este jueves la idea de desarrolar nuevas conversaciones durante un mes para encontrar una solución al Brexit, en una reunión en París con el primer ministro británico, Boris Johnson.

En la misma línea que la canciller alemana Angela Merkel, el miércoles, Macron estuvo de acuerdo en tratar de encontrar una solución al problema clave de la frontera irlandesa, que ha obstaculizado las negociaciones desde 2017.

«¡Yo quiero un acuerdo!», afirmó Johnson nada más llegar al patio central del parisino palacio del Elíseo, en el segundo 'round' de su primera gira en el exterior desde que asumió su cargo a fines de julio. «Creo que podemos tener un acuerdo y, un buen acuerdo», en vistas de un Brexit el 31 de octubre, insistió.

A su lado, Macron se mostró más prudente, pero declaró que «confía que en los próximos 30 días» podría alcanzarse una solución entre Londres y los 27. El miércoles, Merkel al recibir a Johnson destacó que considera posible alcanzar un acuerdo en 30 días para evitar un «Brexit duro», muy temido por los medios de negocios de ambas márgenes de la Mancha. Definir los instrumentos para lograr este escenario ocupó la mayor parte del almuerzo entre Macron y Johnson, que se reunirán nuevamente el sábado en la cumbre del G7 en Biarritz (suroeste de Francia).

Macron recordó que, a menudo, ha sido descrito, sobre todo por la prensa británica, «como el más duro de la banda» de la Unión Europea (UE) respecto al Brexit. Es «porque siempre he dicho muy claramente: hay una decisión que han tomado (los británicos), por lo que no tiene ningún sentido intentar no aplicarla». No obstante, insistió: «Como la canciller Merkel, confío en que la inteligencia colectiva y nuestra disposición constructiva deben permitirnos encontrar algo lúcido en un plazo de 30 días si hay buena voluntad de ambas partes».

El principal desafío es encontrar una solución al mayor de los escollos: el mecanismo llamado «backstop» (o red de seguridad), previsto en el acuerdo concluido entre Londres y la UE en noviembre de 2018, que posteriormente fue rechazado en varias ocasiones por el Parlamento británico.

Esta conntrovertida disposición, una especie de «póliza de seguro» para la UE, tiene como objetivo evitar la reinstauración de una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, so riesgo de resucitar el viejo conflicto en la isla. Sobre este asunto, «se podría hacer un trabajo» en «30 días», indicó Macron, insistiendo en el hecho de que debe hacerse «en el marco de lo que se ha negociado» en los últimos dos años. Pero, al mismo tiempo, fue muy claro: el «backstop» es un «elemento clave» que aporta «garantías indispensables para la preservación de la estabilidad de Irlanda en la integridad del mercado único», dos líneas amarillas infranqueables para él.

«No vamos a alcanzar un nuevo acuerdo de retirada que se aleje de estas bases» ya encontradas, insistió. «Las soluciones técnicas están absolutamente disponibles», aseguró Johnson, sin revelarlas. Y, reafirmó que el Reino Unido no quiere «a ningún precio establecer controles fronterizos». Para Londres, el «backstop» atenta contra la «soberanía del Estado británico» y le impediría reslizar una política comercial independiente de las reglas de la UE.

El miércoles, Macron había manifestado su deseo de que las conversaciones con Londres sean «lo más amigables y fraternales» posible.

Al recibir a Johnson, este jueves, insistió en que la relación franco-británica es algo «esencial e inalterable, en todo momento y bajo cualquier circunstancia».