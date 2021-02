Merkel advierte del peligro «muy real» de las mutaciones del coronavirus La canciller federal defiende la prórroga del «cierre duro» y reconoce errores en la gestión de la pandemia Angela Merkel, canciller alemana / EFE JUAN CARLOS BARRENA Berlín Jueves, 11 febrero 2021, 12:09

La canciller federal, Angela Merkel, advirtió este jueves del peligro «muy real» de una tercera ola de infecciones de coronavirus causada por la nuevas mutaciones, defendió la prórroga del «cierre duro» en Alemania hasta bien entrado marzo ycuando se cumple un año de la propagación masiva del virus Sars-Cov-2 por Europa. No hay que tomarse a la ligera las afirmaciones de los expertos que aseguran que las mutaciones son más contagiosas, dijo Merkel en una declaración de gobierno ante el Bundestag, el parlamento federal, en la que comentó que las nuevas y más peligrosas variantes del virus acabarán imponiéndose «tarde o temprano» como ha sucedido ya en otro países europeos, en referencia al Reino Unido. «Debemos estar muy alerta» mientras se espera a que se recaben nuevo datos en los próximos días, añadió la canciller federal, quien subrayó que esas mutaciones son la causa principal de la prórroga del «cierre duro» hasta el 7 de marzo dictada junto con los primeros ministros de los 16 estados federados y que tiene paralizada la vida social en todo el país.

Merkel criticó por ese motivo a quienes exigen fechas concretas para el alivio de las restricciones y la reapertura de bares y restaurantes o locales de ocio culturales y deportivos, todos ellos cerrados desde el pasado 2 de noviembre. «Estamos en guerra con el virus, que es nuestro enemigo» y este no se guía por datos, agregó la política conservadora, para la que lo fundamental es reducir las cifras de contagios y controlar los focos de propagación. Ante el pleno parlamentario agregó que un relajo de las medidas preventivas podría conducir a una nueva ola y un nuevo aumento exponencial de la infecciones y calificó las medidas acordadas por los ejecutivos federal y federales de «adecuadas, necesarias y proporcionadas». Los gobiernos de Berlín y los 16 estados germanos acordaron este miércoles prolongar las restricciones, que contemplan también el cierre del comercio no esencial. A partir de principios de marzo solo se permitirá abrir de nuevo bajo estrictas medidas de higiene de las peluquerías, mientras las diferentes regiones gestionarán individualmente la reapertura de guarderías y centros educativos.

Entre los errores en la gestión de la pandemia asumidos en su intervención figura la «vacilante actuación» de las autoridades el pasado otoño. «No fuimos lo suficientemente precavidos y rápidos» ante el aumento de las infecciones tras el verano, dijo Angela Merkel, quien lamentó no haber ordenado antes de manera consecuente el «cierre duro» vigente ahora. Añadió que no todo ha salido bien desde que comenzara la epidemia. «Aprender significa no hacerlo todo bien desde el principio, sino corregir evaluaciones como hicimos en su momento con el uso de las mascarillas», dijo la jefa del gobierno alemán, quien recordó que al principio se menospreció su papel protector y al final acabaron siendo obligatorias. Igualmente subrayó que la tasa de incidencia del virus se ha convertido en el baremo de los gobiernos federal y regionales para un futuro alivio de las restricciones. No se abrirán los comercios no esenciales, los bares y restaurantes, pero también cines, teatros, o gimnasios hasta que se consiga reducirla a menos de 35 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en una semana. Actualmente es de 70,7 casos y se espera que, gracias a las restricciones, caiga hasta menos de 50 a principios del mes próximo.