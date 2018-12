En libertad sin cargos los detenidos por el incidente con drones del aeropuerto de Gatwick La Policía sigue sin encontrar al responsable o responsables de este acto y ha anunciado una recompensa de 50.000 libras a quién encuentre al verdadero culpable EUROPA PRESS Londres Domingo, 23 diciembre 2018, 13:18

La Policía de Sussex ha puesto en libertad a la pareja detenida por su presunta implicación en el incidente con 'drones' que paralizó hasta en dos ocasiones el Aeropuerto de Gatwick-Londres, y que tuvo que suspender hasta en dos ocasiones sus vuelos por la presencia de estos aparatos no tripulados en su espacio aéreo.

Paul Gait, de 47 años y su esposa Elaine Kirk, de 54, fueron arrestados el pasado viernes en su domicilio de Crawley. Tras prestar declaración, este domingo han salido libres.

La Policía sigue sin encontrar al responsable o responsables de este acto y ha anunciado una recompensa de 50.000 libras -unos 55.000 euros - para encontrar al verdadero culpable.

El superintendente jefe de detectives de la policía de Sussex, Jason Tingley ha confirmado que tanto Gait como Kirk «han cooperado completamente con nuestras consultas». «Estoy satisfecho de que ya no son sospechosos en los incidentes de aviones no tripulados en Gatwick», ha añadido en declaraciones recogidas por 'The Sun'.

«Nuestra investigación sigue en marcha para encontrar a los responsables de las incursiones y seguimos activamente las líneas de investigación. Pedimos el apoyo constante del público para que nos informe de cualquier cosa sospechosa», ha añadido.