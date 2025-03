Johnson retira la tasa a los sanitarios extranjeros por recibir atención médica

Sanitarios del hospital de Chelsea and Westminster, en Londres.

Iñigo Gurruchaga Londres Jueves, 21 de mayo 2020 | Actualizado 22/05/2020 00:12h. Comenta Compartir

El Gobierno británico anuló ayer la tasa que el personal sanitario extranjero empleado en el Servicio Nacional de Salud (NHS) debía pagar para recibir su propia asistencia médica. La anulación se produce después de que el miércoles Boris Johnson defendiera mantener este abono –de 445 euros, pero que en octubre subirá a 694– y provocara el rechazo de diputados laboristas y de otros grupos, y la rebelión de algunos conservadores.

El canon se aplica a todos los inmigrantes no comunitarios llegados a Reino Unido y se añade a los costes del visado de residencia, lo que supondrá en octubre 520 euros por persona, y 694 por la asistencia médica anual (525 en el caso de los menores de 18 años). Sin embargo, tras la resolución del Ejecutivo, aquellos profesionales que trabajan para la Sanidad pública y los servicios sociales obtendrán ahora una rebaja sustancial al quedar exentos del pago de la tasa médica.

LAS CLAVES: Giro. El primer ministro se negó el miércoles a anular este impuesto, que subirá a 694 euros anuales en octubre

Con limitaciones. La exención solo afecta a los inmigrantes empleados en la Sanidad pública y servicios sociales

En el caso de los españoles que consiguen un contrato en el país, médicos, enfermeras y auxiliares enrolados en el NHS y trabajadores sociales estarán libres de este cargo, pero no así el resto de personas que están empleadas en clínicas o empresas sanitarias privadas o en otros sectores laborales, ni tampoco los estudiantes. En todos estos casos, además, la cuota de 694 euros no se puede sustituir por un seguro particular y ha de pagarse por adelantado por los años de residencia permitidos en el visado. Los turistas también deben pagar el coste de los tratamientos a que se sometan en Reino Unido.

El Sistema Nacional de Salud tiene unos 28.500 puestos sin cubrir. En marzo del año pasado, 5.899 españoles trabajaban en él, un número en constante descenso desde el referéndum europeo en 2016. Los salarios del personal subieron un 2,2% acumulado entre 2010 y 2015 y un 1% anual los dos años siguientes. En 2018, Gobierno y sindicatos firmaron un acuerdo trienal, en el que el aumento acumulado de los sueldos es del 6,5%. Desde 2010, el porcentaje total de incremento ha quedado 12,5 puntos por debajo de la inflación para el mismo periodo. La tasa de asistencia sube este año un 56%. Un enfermero cualificado en su primer año de empleo recibe un salario básico anual de unos 27.700 euros.

La tasa fue introducida por el Gobierno de coalición de conservadores y liberal-demócratas en 2015, y en 2018 el Ministerio de Sanidad estimó en 536 euros el coste de la atención sanitaria a cada inmigrante no comunitario. El Partido Conservador de Theresa May prometió aumentar el gravamen a 670 euros en el programa electoral de 2017 y el de Johnson, a 694 en el de 2019.

Rebelión en el voto

Hace dos días, los laboristas prometieron presentar una enmienda al proyecto de Ley de Inmigración, que inició sus trámites esta semana, para eliminar la tasa sanitaria, que consideran injusta. Su posición programática es favorable a la derogación de la cuota para todos los inmigrantes, pero proponían la eliminación para los sanitarios y los empleados en asistencia social. Buscaban crearle problemas a Boris Johnson.

La BBC recogió también en la noche del miércoles expresiones de enfado de algunos diputados conservadores contra el aumento de la tasa propuesto por Johnson y especuló sobre una posible rebelión en el voto de la enmienda laborista. La televisión Sky recogía ayer más declaraciones de repulsa entre los conservadores. La simpatía hacia el personal sanitario en este momento, debido a su esfuerzo contra el coronavirus, deshilaba la disciplina del grupo parlamentario.

Casi 215.000 españoles registrados en Reino Unido como asentados Un total de 214.800 españoles se han registrado en el sistema de «asentamiento» permanente establecido en Reino Unido para mantener los derechos de los europeos que lleven más de cinco años en el país después de la entrada en vigor del 'Brexit'. Según informó este jueves el Gobierno británico, la oficina encargada de estos trámites ha procesado 3,22 millones de los 3,5 millones de solicitudes recibidas desde el 30 de marzo del año pasado. Las peticiones proceden de ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. El 58% han recibido el estatus de «asentado» y el 41% de «preasentado». Los españoles constituyen la quinta nacionalidad por solicitantes. Por delante se encuentran los polacos (con 681.400), rumanos (575.800), italianos (357.300) y portugueses (276.900). Reino Unido abandonó oficialmente en enero la UE, pero continúa ligado a las estructuras comunitarias durante un periodo de transición que está estipulado hasta el 31 de diciembre. A tenor de los datos manejados, el Ejecutivo ha constatado un «descenso en el número de inmigrantes de la UE que llegan a Reino Unido con intención de quedarse durante doce meses o más tiempo por motivos relacionados con trabajo».