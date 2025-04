Tres candidatas de largo recorrido en la política gala, al asalto de París

paula rosas París Sábado, 7 de marzo 2020, 20:45 Comenta Compartir

La alcaldía de París se juega en femenino. Salvo tremenda sorpresa, en el Hotel de Ville de la capital gala volverá a sentarse una mujer tras las próximas elecciones municipales. Tres pesos pesados encabezan la carrera por el mayor ayuntamiento de Francia. Mientras la derecha sueña con reconquistar con Rachida Dati la capital que perdieron en 2001 y arrebatarle el sillón a la socialista española Anne Hidalgo, el macronismo busca recuperarse del escándalo sexual de su hasta ahora candidato con una nominación sorpresa, la exministra de Sanidad Agnès Buzyn.

El duelo clásico izquierda-derecha, que parecía muerto tras la irrupción del partido de Emmanuel Macron en las últimas legislativas, vuelve a perfilarse en París. Los últimos sondeos sitúan a Dati como la gran contrincante de la actual alcaldesa. Discreta en su campaña, la que fuera ministra de Nicolas Sarkozy se ha prodigado poco en entrevistas y platós televisivos, pero su campaña ha ido cogiendo fuerza en los últimos meses hasta situarse primera en intención de voto para los comicios que arrancan el próximo domingo en primera vuelta y tendrán su cita decisiva el día 22.

EN SU CONTEXTO: 15 de marzo será la primera vuelta electoral. Al siguiente domingo llegará la definitiva

Un sistema para lograr la mayoría de votos. La doble vuelta de Francia es un sistema que, en teoría, permite elegir al candidato preferido por el electorado al reunir el mayor número de apoyos. Solo si un aspirante obtiene más del 50% de votos en la primera ronda no se pasa a la segunda.

A pesar de que en los últimos años se ha mantenido en un segundo plano desde su cargo de eurodiputada de Los Republicanos (LR) y alcaldesa del distrito 7 de la capital, Dati es una de las personalidades más conocidas de la política francesa. A cargo de la cartera de Justicia de 2007 a 2009, Dati se convirtió en un modelo de la «integración a la francesa» al pasar a ser la primera mujer de origen magrebí que ocupaba un puesto importante en el Gobierno galo.

Su embarazo durante su etapa de ministra -y sin que se le conociera públicamente pareja- hizo de ella el centro del foco mediático, mientras la prensa buscaba al padre de su criatura entre las personalidades más diversas, incluido -y desmentido- el expresidente José María Aznar.

Con el impulso de París, Dati ha logrado insuflar algo de vida y esperanza a su partido. Los conservadores apenas han conseguido levantar cabeza desde el escándalo por el desvío de fondos que acabó con la carrera del exprimer ministro François Fillon, con las esperanzas de la derecha de hacerse con la presidencia y que provocó la posterior desbandada de muchos de sus primeros espadas hacia el proyecto de Macron. A pesar de liderar las encuestas, Rachida Dati no lo tendrá nada fácil, ya que apenas podrá sumar apoyos en la segunda vuelta.

Su principal adversaria es la actual alcaldesa, que defiende un legado de seis años en el que la ecología ha tenido una papel preponderante, pero que ha generado también enormes críticas. La peatonalización de sectores enteros y la creación de cientos de kilómetros de carril bici han provocado la cólera de muchos conductores, las constantes obras han empeorado el tráfico, la limpieza de la ciudad deja mucho que desear y el metro cuadrado supera ya los 10.000 euros en todos los barrios. Pero París, a fin de cuentas, es también una ciudad en la que solo el 15% de las familias usan el coche para ir a trabajar, y los parisinos han sabido apreciar, en su mayoría, el esfuerzo por reducir el espacio para los vehículos y por hacer más verde la ciudad.

Bajo su mandato, la capital también ha sufrido el espanto del terrorismo en 2015 y las consecuencias económicas y sociales del movimiento de los 'chalecos amarillos' en 2019, además de la proliferación de campamentos de refugiados y migrantes, una crisis nacional y europea que ha golpeado especialmente París. Hidalgo es, además, una superviviente del socialismo francés, en descomposición tras el mandato de François Hollande, aunque para esta campaña ha tenido que aliarse con los comunistas. Pese a la competencia de Los Verdes, su ecologismo le beneficia para una hipotética segunda vuelta, en la que podría aliarse con ellos para conseguir mantenerse al frente de la alcaldía.

Un buen recibimiento

Las encuestas han recibido bien a la última en llegar a la carrera por el Ayuntamiento, Agnès Buzyn, mejor incluso que a su antecesor. La crisis del vídeo sexual de Benjamin Griveaux no parece haber afectado a las posibilidades de La República en Marcha (LREM) de hacerse con la alcaldía, que ya eran, antes del escándalo, moderadas.

El partido presidencial no existía en las anteriores municipales de 2014 -Macron no era ni siquiera ministro de Economía entonces-, y ahora, salvo por la excepción de Lyon, no tiene muchas esperanzas de hacerse con el control de las grandes ciudades del país. Macron quería dar la campanada con París, pero será complicado.

A su favor cuenta con la imagen sólida y empática que proyecta la exministra de Solidaridades y Sanidad, que ha tenido que enfrentarse a algunas de las principales crisis que golpean al Ejecutivo, como la del coronavirus y la reforma del sistema de pensiones. Que haya abandonado el gobierno sin que se hayan resuelto es, sin embargo, una crítica recurrente. Médico hematóloga de profesión, Buzyn asegura que su modelo para la alcaldía es el socialista Bertrand Delanoë (mentor y antecesor de Hidalgo) y esta es realmente su primera campaña electoral.

Tras su nombramiento a la carrera, la exministra ha tenido que asumir el proyecto de Griveaux y ahora pelea por intentar acercar a Cédric Villani a su campaña. Por el momento no lo ha conseguido. El brillante matemático y diputado, que fue expulsado en enero de las filas de LREM por su negativa a retirar su candidatura en favor de la de Griveaux, se mantiene firme en la carrera por conseguir el liderazgo municipal, aunque los números no le acompañan. Apenas alcanza el 7% de intención de voto, pero en una segunda vuelta podría favorecer a Buzyn.

Una elecciones municipales bajo la amenaza del coronavirus La sombra del coronavirus ha planeado sobre las elecciones municipales que Francia celebra los próximos 15 y 22 de marzo. El Gobierno descarta por el momento aplazarlas, pero las dudas acechan sobre cómo podrán llevarse a cabo si finalmente se declara el estado 3 de la epidemia, que impondría controles más restrictivos en las concentraciones de personas, y cuya inevitabilidad no pone en duda ya ni el propio Emmanuel Macron. Cerca de 48 millones de personas están llamadas a votar el próximo domingo, aunque desde las autoridades y los partidos políticos se teme que el miedo al contagio pueda favorecer una gran desmovilización, especialmente entre las personas mayores. Algunas de las comunas más afectadas por el COVID-19, como l'Oise o el Alto Rin, preparan ya medidas especiales, como el reparto de mascarillas en los colegios electorales, que contarán asimismo con botes del gel desinfectante y donde se podrían incluso utilizar bolígrafos desechables para dar seguridad a los votantes, a los que se les pedirá que mantengan una distancia de seguridad de al menos un metro entre unos y otros. Voto por procuración El Ministerio del Interior ha recomendado también a los más vulnerables que utilicen el recurso del voto por procuración: en Francia se permite dar un poder a otra persona para votar en su lugar. «En algunas comunas los ancianos suponen entre el 20 y el 30% de la población», relataba esta semana el alcalde de Oursel-Maison, de 240 habitantes, en una entrevista con la televisión pública. «Y si no han tenido tiempo de gestionar su procuración, no van a ir a votar». Desde que los contagios empezaran a multiplicarse sin conocerse en algunos casos el origen, el Gobierno francés ha prohibido las concentraciones de más de 5.000 personas en lugares cerrados, y otras aglomeraciones al aire libre cuando se considere que hay riesgos. En alguna de las zonas más afectadas, como Alto Rin, este viernes la prefectura limitó a 50 el número de personas que pueden componer una reunión, limitando así fuertemente eventos públicos, pero también privados, como, por ejemplo, las bodas.