Vuelve al hospital el británico envenenado con Novichok Charlie Rowley, el británico envenenado con Novichok. / Afp Charlie Rowley, de 45 años, ya estuvo ingresado en julio junto a su compañera Dawn Sturgess en Salisbury, tras entrar en contacto con el agente neurotóxico COLPISA / AFP Madrid Martes, 21 agosto 2018, 13:06

El británico Charlie Rowley, que estuvo hospitalizado casi un mes tras resultar envenenado con el agente neurotóxico Novichok, ingresó este fin de semana nuevamente en el hospital por problemas de vista, anunció su hermano.

«Me dijo que simplemente no puede ver, que su vista tiene problemas«, explicó el hermano mayor de Charlie, Matthew Rowley, citado por el diario The Guardian el martes. »Yo no soy médico, no puedo decir si esta nueva hospitalización está relacionada con el Novichok. Pero es una rara coincidencia«, agregó.

Charlie Rowley fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El hospital de Salisbury se negó comentar el caso pero indicó a la AFP que actualmente no tienen ningún paciente que esté siendo tratado por problemas de salud relacionados al Novichok.

Charlie Rowley, de 45 años, y su compañera Dawn Sturgess, de 44, fueron hospitalizados en Salisbury (suroeste de Inglaterra) el 30 de junio después de haber sido contaminados con Novichok. Ambos manipularon un frasco que pensaron era una botella de perfume pero que en realidad contenía el agente neurotóxico. Sturgess, madre de tres niños, murió el 8 de julio. Charlie Rowley fue dado de alta el 20 de julio.

Reino Unido estableció un vínculo entre la muerte de Dawn Sturgess y el envenenamiento a principios de marzo en Salisbury por Novichock del exagente doble ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia.

Éste fue atribuido por Londres a Moscú, que niega toda implicación y que desencadenó una crisis diplomática entre el Kremlin y varios países occidentales que anunciaron expulsiones de diplomáticos. El 9 de agosto, Estados Unidos anunció su intención de imponer nuevas sanciones económicas a Rusia por este caso.