La Lotería de Navidad 'regala' 13 millones de euros en menos impuestos este año Hacienda se embolsará 175 millones el próximo 22 de diciembre, un 7,2% menos que el año pasado, porque los premios hasta 20.000 euros están exentos de tributación EDURNE MARTÍNEZ Madrid Lunes, 16 diciembre 2019, 11:09

A Hacienda siempre le toca la Lotería de Navidad. Este dicho se hace realidad también este año, pero un poco menos. Y es que las arcas públicas se embolsarán el domingo 22 un total de 175 millones de euros, un 7,2% menos que en el sorteo del premio Gordo del año pasado (13,6 millones de euros) debido a la ampliación del mínimo exento de tributación a 20.000 euros.

Así, Hacienda tendrá menos 'suerte' en el tradicional sorteo. Concretamente ganará 13,6 millones de euros menos que en la Lotería de Navidad 2018, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La Lotería de Navidad se caracterizaba porque los premiados no tenían que pagar impuestos al fisco, pero con la crisis se decidió que también tributaran, aunque por ello subieron los premios. Fue en 2012 cuando se adoptaron «diversas medidas tributarias para la consolidación de las finanzas públicas», explican desde la Agencia Tributaria, y los premios de las loterías comenzaron a pagar impuestos.

Esta norma estableció que los perceptores, sean personas físicas o jurídicas, soportarán una retención en el momento del cobro de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería premiado. El año pasado, estaban exentos los premios iguales o inferiores a 10.000 euros, mientras que este año sube a 20.000. Esto supone que los premios inferiores no pagan impuestos y aquellos cuyo importe sea superior a esa cifra solo tributarán respecto de la parte que exceda de él.

Además, la norma establece que a partir del año que viene este mínimo suba a 40.000 euros, algo que desde Gestha piden paralizar a través de un real decreto para evitar que la mayoría de los premios queden exentos y Hacienda pueda seguir recaudando al nivel actual.

¿Cuánto se gana si te toca el Gordo?

El próximo domingo se repartirán 2.380 millones de euros en premios, siempre que se vendan todos los décimos agraciados. Los técnicos de Hacienda recuerdan que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 20.000 euros, los premiados de las tres primeras categorías obtienen 2.000 euros más al décimo respecto al pasado año, al igual que los de la cuarta categoría que ya no soportan el gravamen.

De esta forma, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, ganarán 324.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 76.000 euros restantes. Siguiendo esta línea, los agraciados con el segundo premio -de 125.000 euros por décimo- entregarán 21.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del tercer premio -50.000 euros por décimo- se les descontarán 6.000 euros. Los dos cuartos premios -20.000 euros cada uno- ya no tendrán el gravamen de 2.000 euros del pasado año.

Sin impacto en el IRPF

En cualquier caso, Hacienda recaudará tras este sorteo en torno al 30% de lo que ingresa cada año por las retenciones que efectúa en los premios de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, desde donde se realiza directamente la retención en el momento del cobro, por lo que los afortunados recibirán el importe con el impuesto ya descontado.

De ahí que, por otra parte, los premios no tengan ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes solo tendrán que añadir en su próxima declaración de la Renta los posibles rendimientos que el dinero conseguido les pudiera generar, como los intereses bancarios. Sea como fuere, a los premiados no les afectará a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF, ni en la del ahorro. Sin embargo, sí hay que tenerlo en cuenta a efectos del Impuesto sobre Patrimonio.