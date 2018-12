2.380 millones de euros en el bombo de la Lotería de Navidad Varios compradores, ayer, en una administración de Gijón. / CAROLINA SANTOS Los asturianos se juegan 96,32 euros de media en la Lotería de Navidad, que se sortea mañana a partir de las 9 horas E. C. GIJÓN. Viernes, 21 diciembre 2018, 04:21

¿Tiene controlados todos sus décimos? Porque mañana es el día de la Lotería de Navidad y es probable que no pueda evitar escuchar a lo largo de toda la mañana del sábado el soniquete de los niños de San Ildefonso. Que Asturias es una región en la que este sorteo tiene tirón es algo que se confirma año a año y este no iba a ser menos. Cada asturiano gastará para el sorteo de mañana una media de 96,32 euros, 2,53 más que en la edición del pasado año. Eso dicen al menos los datos de consignación que maneja la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que ha puesto a disposición de los asturianos casi 100 millones de euros en décimos de Lotería. Aunque la cantidad es estimativa, ya que aquellos boletos que no se vendan se pueden devolver, también es significativa. Solo Castilla y León va por delante en esta cifra, con un gasto por habitante de 104,02 euros, lo que se traduce en 252 millones de euros en décimos de Lotería.

La afición a este sorteo y las ganas de que el Gordo regrese a Asturias hacen prever un mayor gasto que en ediciones anteriores. Y es que son ya cinco los años que el primer premio, que supone 400.000 euros por décimo, no se deja ver por la región. Ocho veces lo hizo hasta entonces, salpicando el territorio de afortunados. Mañana, a las nueve de la mañana, será el momento de comenzar a vivir la emoción de un día muy esperado. A esa hora las bolas comenzarán a caer al bombo para repartir la suerte, una suerte que se traduce en 2.380 millones de euros en premios.