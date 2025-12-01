El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón

Su predicción del año pasado se basaba en la dana de Valencia y acertó varios números de un cuarto premio

P. Á.

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:02

La Lotería de Navidad es un juego de azar, pero no son pocas las personas que prefieren no dejárselo todo a la suerte. Quién no ha elegido alguna vez un décimo porque tiene una fecha de cumpleaños, un código postal o un número especial. Pero hay algunas personas que aseguran tener la virtud de predecir el futuro y, además, tienen la generosidad de compartirlo con el resto. Es el caso de David, un vidente conocido por redes sociales como @viajealotrolado que basa parte de sus pronósticos en la numerología. Además, asegura que un sueño respalda el número del Gordo del sorteo del próximo 22 de diciembre.

El vidente explica que este año «apagón y luz» son términos especiales, ambas, según él, «dan un número 56». Pero «la palabra clave es fuego» y «el fuego es el 50056». Por tanto, ese sería el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad este 2025.

@viajealotrolado Lotería de Navidad 2025 ¡La predicción! Tenemos nuevo número para estas Navidades. Los números que aquí se dicen son exclusivamente para ver la sincronización con los sueños y percepciones. Ya puedes conseguir en libro "El poder de la visualización en los números" en Amazon. Descubre el fascinante mundo de la numerología en los sueños y en todo lo qué nos rodea. #sueños #despertardelaconciencia #despertarespiritual #numerologia #predicciones ♬ sonido original - Viaje al otro lado

Un sueño que tuvo hace algún tiempo respalda esta teoría basada en la numerología. «un sueño tan maravilloso con esta buena amiga, un vestido de oro, mucha luz...», explica en uno de sus vídeos.

Pero David, que el año pasado adivinó varios números de un cuarto premio, deja una segunda opción: «Esto es una locura. Este año, el 81407: mi fecha de nacimiento, mi número espiritual y el 07 de ese color rojo». No obstante, el vidente tiene claro que su primera apuesta es el 50056.

