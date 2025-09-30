La huella de tu mascota

Asturias tiene casi 195.000 perros censados, lo que supera en unos 76.000 el número de menores
Susana D. Tejedor | Gijón
En los últimos cinco años, la cifra de canes registrados oficialmente en el Principado ha aumentado un 20%
Secciones
Servicios
Destacamos
Susana D. Tejedor | Gijón
En los últimos cinco años, la cifra de canes registrados oficialmente en el Principado ha aumentado un 20%
La vuelta de las mascotas al principal arenal de la ciudad, donde convivirán con los bañistas, es inminente
Abandono de mascotas
Las protectoras registraron 292.000 ingresos de animales en 2024, cerca de un 2% más que el año anterior, y se rozan los niveles prepandemia
CONSULTA NUESTRAS TARIFAS
OFERTA DE LANZAMIENTO 50% DE DESCUENTO
Los obituarios de mascotas son una forma de conmemorar a animales de compañía fallecidos, similar a los obituarios para personas. Estos pueden incluir información sobre la mascota, como su nombre, raza, fechas de nacimiento y muerte, y una breve biografía o homenaje. Es una forma para que las familias y amigos compartan su dolor y recuerden a la mascota de manera respetuosa
Jorge Argüelles | Oviedo
Aitana García
Ángeles Bustio
Cuidando a tu mascota
J. Bacorelle | El Barco de Ávila
A. Noguerol | Madrid
J. Bacorelle | El Barco de Ávila