Buscan a 'Sky', una perra mestiza de bull terrier que desapareció en Villaviciosa Se perdió el 19 de octubre en la zona de Candanál-Peón y continúa en paradero desconocido

E. C. Jueves, 23 de octubre 2025, 15:14 Comenta Compartir

La búsqueda de Sky, una perra mestiza de bull terrier, mantiene en vilo a una familia, vecina de Villaviciosa. El animal desapareció el pasado 19 de octubre en la zona de Candanál-Peón y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero.

Sky es una hembra castrada, con chip identificativo y un característico pelaje atigrado con manchas blancas en el rostro. Según informaron sus dueños, se perdió junto a otro perro que apareció días después en Deva, lo que alimenta la esperanza de que también pueda ser localizada.

La familia ha difundido un mensaje en redes sociales solicitando la colaboración ciudadana: «Este mensaje es una llamada de ayuda. El día 19 de octubre se perdió una perra mestiza de bull terrier y no se sabe nada de ella. Alguien la tuvo que ver en algún momento.»

Cualquier persona que pueda aportar información sobre Sky puede ponerse en contacto con sus dueños a través del teléfono 675 83 68 14.

Temas

Mascotas

Villaviciosa