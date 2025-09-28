EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La huella de tu mascota ·

Junto a toda la información y los consejos sobre animales domésticos se ofrece la posibilidad de publicar obituarios de despedida de los mejores amigos

El Comercio

El Comercio

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:47

Asturias ya tiene más perros registrados que niños menores de edad, una tendencia que se cumple en la mayoría de municipios, especialmente en Gijón. En los últimos cinco años, el número de canes registrados ha aumentado un 20%, y cada vez son más frecuentes los establecimientos comerciales dedicados a las mascotas, con productos para su alimentación y cuidado, y hasta ropa, y los locales hosteleros 'pet friendly'. A ellos hay que añadir la profusión de gatos y otras mascotas menos populares pero igualmente al alza, desde cerdos vietnamitas a reptiles. EL COMERCIO se suma ahora a la tendencia con un canal digital dedicado especialmente a nuestros mejores amigos: 'La huella de tu mascota'.

El canal estará en marcha desde el próximo miércoles 1 de octubre con toda la información de actualidad sobre animales domésticos. Además de la última hora sobre espacios públicos, legislación y todo lo concerniente a su protección y cuidado, 'La huella de tu mascota' incluye los mejores consejos para los dueños, desde cómo llevarlos en el coche hasta qué es lo mejor para su alimentación o cómo prepararlos para el calor en verano o el frío en invierno.

La huella de tu mascota (despedidas)

  • Básico | Texto y foto: 40 euros. Por el lanzamiento, ahora con el 50% de descuento: 20 euros.

  • Plus | Texto, foto y galería de imágenes: 60 euros. Por el lanzamiento, ahora con el 50% de descuento: 30 euros.

  • Premium | Texto, foto, galería de imágenes y vídeo: 80 euros. Por el lanzamiento, ahora con el 50% de descuento: 40 euros.

La mejor despedida

Junto a ello, se abre una novedosa posibilidad, la de despedirse públicamente de quienes nos acompañan en el día a día. Los obituarios de mascotas son una forma de conmemorar a animales de compañía fallecidos, con mensajes e imágenes que nos ayuden a inmortalizar a nuestro mejor amigo.

Estas dedicatorias pueden incluir información sobre la mascota, como su nombre, raza, fechas de nacimiento y muerte, y una breve semblanza. Es una forma para que las familias y amigos compartan su dolor y recuerden a sus mascota de manera respetuosa.

Desde el miércoles y a un solo click, EL COMERCIO ofrecerá la posibilidad de publicar las despedidas de mascotas con diferentes tarifas, dependiendo de si incluyen, además de texto y foto, galerías de imágenes y hasta vídeos. Como promoción de lanzamiento, todas las variantes tendrán un descuento del 50%.

'La huella de tu mascota' es el nuevo espacio que ELCOMERCIO quiere dedicar a los animales domésticos para que sus propietarios tengan la mejor información y los mejores consejos para su cuidado.

