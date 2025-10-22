Todo lo que debes tener en cuenta para abrigar a tu perro con la llegada del frío y la lluvia A la hora de escoger la prenda adecuada para nuestras mascotas hay que valorar tanto sus necesidades como las condiciones meteorológicas

P. Álvarez Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:45

Cada vez es más común ver por la calle a perros luciendo chaquetas, jerséis y otras prendas de ropa con las que, no solo van protegidos de las inclemencias meteorológicas, sino que también van a la última. Aunque haya quien no se lo crea, algunas mascotas necesitan protegerse del frío y de la lluvia ya que pueden agravar enfermedades como la artrosis, reducir la movilidad y aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad respiratoria. Así, por ejemplo, los cachorros, perros mayores y razas de pelo corto o con poca grasa corporal son más sensibles al frío y deben protegerse especialmente.

Eva Sánchez-Paniagua, experta veterinaria de Clinicanimal, la red de centros veterinarios de Tiendanimal, explica las cinco cuestiones más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de escoger las prendas de ropa perfectas para nuestras mascotas.

1.Conoce las necesidades específicas de tu perro. Es necesario ser conscientes de que no todos los perros necesitan la misma protección para los paseos en esta época del año. Las razas adaptadas al frío, como el husky siberiano o el malamute de Alaska, tienen un pelaje denso que los protege de las bajas temperaturas de manera natural. Por eso, en estas ocasiones puede ser una buena idea apostar por un chubasquero. Por el contrario, cuando se trata de razas pequeñas o de pelo corto o de peludos mayores, sí puede ser necesario un abrigo que conserve bien el calor, e incluso una bufanda.

2.Elige el tipo de abrigo adecuado para cada ocasión. Además de tener en cuenta si el principal fin es proteger de la lluvia o el frío, Tiendanimal recomienda que las prendas elegidas cubran el torso y parte del cuello, pero siempre sin limitar el movimiento para que los peludos puedan disfrutar plenamente del paseo. Por eso, es fundamental que el abrigo se ajuste bien, pero sin apretar, con el fin de evitar rozaduras o incomodidad.

3.Asegúrate de elegir la talla y el ajuste adecuado. Es necesario que te asegures de que la talla elegida y el ajuste es el adecuado para cada tipo de perro en concreto, ya que una talla incorrecta puede provocar incomodidad o incluso impedir que el perro se mueva con naturalidad. Para elegir la talla correcta, hay que tener en cuenta la medida del largo del lomo y el contorno de pecho y cuello.

4.Apuesta por materiales fáciles de limpiar. Asegurar la comodidad de tu amigo de cuatro patas no debe estar reñido con poder garantizar su higiene. Por eso, opta preferiblemente por prendas lavables a máquina y de secado rápido. De esta manera, no solo facilitarás el mantenimiento del abrigo, sino que también evitarás la acumulación de bacterias y malos olores.

5.Elige prendas que combinen estilo y funcionalidad. Aunque el diseño puede ser atractivo, la funcionalidad debe ser la prioridad. No obstante, la nueva línea de ropa para invierno de Tiendanimal combina ambas cualidades en su catálogo, ofreciendo opciones que protegen de la lluvia y el frío sin renunciar al estilo, con abrigos ideales para mantener el calor, para días de mucho frío, para la lluvia y para la noche, con material reflectante.

