¿Tener una mascota es beneficioso para los niños? Esto dice un estudio con participación asturiana Una investigación en la que ha participado la Universidad de Oviedo analiza las implicaciones de crecer con un animal en casa

Olga Esteban Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:59

La mayoría de padres y madres se han enfrenado a esta petición: «Quiero una mascota». Y son muchos los pequeños que consiguen que se haga realidad, sin olvidar nunca la responsabilidad que eso conlleva. Mucho se ha hablado de los beneficios que puede implicar crecer con una mascota en casa. Y ahora, una estudio universitario, en el que ha participado la Universidad de Oviedo, lo refrenda.

La investigación se enmarca en el proyecto INMA, Infancia y Medio Ambiente, que es una red de investigación de grupos españoles que se creó para estudiar el papel de los contaminantes ambientales más importantes en el aire, agua y en la dieta durante el embarazo e inicio de la vida, y sus efectos en el crecimiento y desarrollo infantil. El proyecto está coordinado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERES).

Un equipo de investigación del proyecto INMA ha analizado cómo la tenencia de mascotas durante los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia. Los resultados sugieren que el tipo de animal y el momento de convivencia pueden influir de forma diferente en el desarrollo emocional de los niños y niñas.

La investigación se basa en datos de 1.893 familias españolas procedentes de las cohortes de València, Sabadell, Asturias y Gipuzkoa. En Asturias está liderada por Adonina Tardón, catedrática emérita de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo y una de las autoras de la investigación, que concluye cómo tener una mascota puede aumentar la autoestima de los niños.

«Los resultados son muy interesantes teniendo en cuenta las emociones de los niños y niñas a esta edad y refleja que pensar en ellos permitiendo que tengan por ejemplo una pecera en su habitación o en la casa, puede aumentar su autoestima y su percepción de sentirse cuidadores junto con el resto de la familia de su mascota», explica Adonina Tardón.

A partir de los datos recogidos en los territorios señalados, se examinó la presencia de distintos tipos de animales como perros, gatos, pájaros y 'otros animales' como roedores, peces o reptiles, en los hogares cuando los niños y niñas tenían entre 1 y 4-5 años, y se evaluó su posible relación con problemas emocionales o «interiorizantes» (como ansiedad, depresión o somatización) y conductuales o «externalizantes» (como ruptura de normas o hiperactividad) a los 7-8 años.

Tras ajustar los datos por múltiples factores sociodemográficos y familiares, los análisis revelaron que la tenencia continuada de 'otros animales' (como peces, tortugas o hámsteres) se asoció con un efecto protector frente a los problemas emocionales, mientras que tener gatos solamente a los 4-5 años mostró una asociación leve con más síntomas emocionales o conductuales. No se observaron diferencias significativas para perros o pájaros, así como para la variable conjunta de tener cualquier tipo de mascota.

Menos ansiedad

En el caso de Asturias y respecto al tipo de mascotas, Tardón explica que «Asturias no se separa de la media de mascotas según regiones participantes y curiosamente son los pájaros las mascotas más frecuentes entre nuestros niños con un 94% de frecuencia». Además, «esta investigación analiza un concepto muy interesante como es la interiorización de los problemas en la infancia y cómo a través del cuidado de las mascotas ellos pueden sentirse más acompañados, evitando emociones negativas como la ansiedad o problemas conductuales», explica.

El estudio se ha llevado a cabo por personal de la Fundación Fisabio, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), la Universitat de València (UV), la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco (EHU), la Universitat Jaume I de Castelló, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), y el IIS Biogipuzkoa.

La investigación ha sido publicada en la revista 'World Journal of Pediatrics' bajo el título 'Impact of pet ownership in early childhood at ages 1 and 4-5 years on mental health at ages 7-8: findings from the INMA Project'.