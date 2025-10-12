Sandra Fernández Domingo, 12 de octubre 2025, 14:29 | Actualizado 15:12h. Comenta Compartir

Descansa en paz, Poochie. 9/06/2007 - 23/02/2019

Querido Poochie:

Llegaste con tres añitos a nuestras vidas, lleno de ilusión y mimos, para llenarlas de amor incondicional. Recordamos cómo siempre querías ir a dormir con mi madre, cómo me recibías con tu pollito de juguete para jugar conmigo cada tarde al volver de la universidad, y cómo esperabas a mi padre a la puerta de la habitación para desayunar con él y a ver si se le caía algo de comida.

Fuiste mi mejor amigo, mi fiel compañero. ¡Qué poco te gustaba bañarte! Siempre intentabas esconderte, pero era muy fácil encontrarte, amigo mío. Y, sin embargo, cuando nos mudamos a nuestro segundo piso, ¿quién me iba a decir que un perro podía amar tanto ir al veterinario? Siempre le estaré agradecida al equipo, que tan bien te cuidó, con el que tan bien te lo pasabas y a los que tanto querías.

Llegaste con amor y te fuiste dejándonos un amor que permanecerá para siempre en nuestros corazones.

Dicen que uno nunca se muere si los que permanecen lo recuerdan. Tú siempre vivirás en nuestros corazones, Poochie.

Descansa en paz. Nos volveremos a encontrar en el cielo.