El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
Un conejo intenta comer una planta de interior. P. Á.

Las plantas que debes evitar en casa si tienes mascotas: son tóxicas para perros, gatos, conejos...

Algunos compuestos comunes en muchas flores como cristales de oxalato cálcico, los glucósidos cardiacos o las saponinas son peligrosos para los animales

P. Álvarez

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 17:49

Comenta

La decoración de la casa y el cuidado de las mascotas suelen no ir de la mano. Así, quienes tienen gatos no suelen dejar adornos que puedan romperse encima de la mesa, los dueños de perros tratan de tener cuidado con zapatillas olvidadas o las personas que optan por otros animales, como conejos, tienden a ocultar cables u otros elementos que puedan mordisquear. Pero si algo tienen en común estas mascotas es que hay numerosas plantas tóxicas para ellos y que, por tanto, no son nada recomendables tenerlas a su alcance.

Hay determinados compuestos en plantas que son altamente tóxicos para mascotas como perros, gatos o conejos. Algunos de los más comunes son los cristales de oxalato cálcico, los glucósidos cardiacos o las saponinas.

Los siguientes listados recogen algunas de las plantas más peligrosas para nuestras mascotas según sus componentes, aunque si nuestros animales comen accidentalmente otra planta y presentan síntomas como vómitos, hipersalivación o inflamación es recomendable acudir lo antes posible a un veterinario.

Cristales de oxalato cálcico

Uno de los compuestos de las plantas más peligrosos para nuestras mascotas son los cristales de oxalato cálcico, que provocan síntomas como irritación bucal, inflamación de la lengua, hipersalivación y vómitos. Si tenemos en cuenta que los conejos no tienen la capacidad de vomitar, el consumo de estas plantas podría resultar mortal para ellos.

Plantas tóxicas para las mascotas por contener cristales de oxalato cálcico

Costilla de Adán

Costilla de Adán

Monstera deliciosa

Poto

Poto

Epipremnum aureum

Cala

Cala

Zantedeschia aethiopica

Anturio o flor de flamenco

Anturio o flor de flamenco

Anthurium scherzeranum

Diefembaquia

Diefembaquia

Dieffenbachia amoena

Oreja de elefante

Oreja de elefante

Alocassia spp

Clivia

Clivia

Clivia nobilis

Saponinas

Las saponinas son un tipo de glucósidos tóxicos para los animales. Estos compuestos químicos están presentes en algunas plantas y, por lo general, causan vómitos, diarrea, dolor abdominal e hipersalivación. Su característica principal es su capacidad de generar espuma blanca al contacto con el agua y, además, puede causar dermatitis en humanos.

Plantas tóxicas para mascotas por contener saponina

Hiedra

Hiedra

Hedera hélix

Aloe

Aloe

Aloe vera

Flor de pascua

Flor de pascua

Euphorbia pulcherrima

Dracena

Dracena

Dracena marginata

Hortensia

Hortensia

Hydrangea

Glucósidos cardiacos

Las plantas que contienen glucósidos cardiacos son especialmente peligrosos ya que afectan al corazón y su ingesta podría causar la muerte de nuestras mascotas incluso en pequeñas cantidades. Algunos de los síntomas que podemos observar si un animal come este tipo de plantas son náuseas, hipersalivación, vómitos o taquiarritmias.

Plantas tóxicas para mascotas por contener glucósidos cardiacos

Adelfa

Adelfa

Nerium oleander

Lirio del valle

Lirio del valle

Convallaria majalis

Kalanchoe

Kalanchoe

Kalanchoe blossfeldiana

Dedalera

Dedalera

Digitalis purpurea

Piretrinas, insecticidas naturales

Imagen -

Las piretrinas tienen propiedades insecticidas naturales, algo positivo para el control de plagas, pero que puede tener efectos nocivos sobre nuestras mascotas. Este compuesto no es muy habitual en plantas, pero está presente en el crisantemo (Chrysanthemum), lo que convierte a esta especie en tóxica.

Son especialmente peligrosas para los gatos, aunque también afecta negativamente a perros y a otras mascotas, como conejos, por lo que acudir al veterinario rápidamente en caso de su ingesta es vital. El consumo de cualquier parte de la planta puede provocar babeo, vómitos, diarrea, hipersalivación, dermatitis o falta de coordinación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  7. 7 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  8. 8 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  9. 9 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las plantas que debes evitar en casa si tienes mascotas: son tóxicas para perros, gatos, conejos...

Las plantas que debes evitar en casa si tienes mascotas: son tóxicas para perros, gatos, conejos...