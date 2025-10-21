Las plantas que debes evitar en casa si tienes mascotas: son tóxicas para perros, gatos, conejos... Algunos compuestos comunes en muchas flores como cristales de oxalato cálcico, los glucósidos cardiacos o las saponinas son peligrosos para los animales

La decoración de la casa y el cuidado de las mascotas suelen no ir de la mano. Así, quienes tienen gatos no suelen dejar adornos que puedan romperse encima de la mesa, los dueños de perros tratan de tener cuidado con zapatillas olvidadas o las personas que optan por otros animales, como conejos, tienden a ocultar cables u otros elementos que puedan mordisquear. Pero si algo tienen en común estas mascotas es que hay numerosas plantas tóxicas para ellos y que, por tanto, no son nada recomendables tenerlas a su alcance.

Hay determinados compuestos en plantas que son altamente tóxicos para mascotas como perros, gatos o conejos. Algunos de los más comunes son los cristales de oxalato cálcico, los glucósidos cardiacos o las saponinas.

Los siguientes listados recogen algunas de las plantas más peligrosas para nuestras mascotas según sus componentes, aunque si nuestros animales comen accidentalmente otra planta y presentan síntomas como vómitos, hipersalivación o inflamación es recomendable acudir lo antes posible a un veterinario.

Cristales de oxalato cálcico

Uno de los compuestos de las plantas más peligrosos para nuestras mascotas son los cristales de oxalato cálcico, que provocan síntomas como irritación bucal, inflamación de la lengua, hipersalivación y vómitos. Si tenemos en cuenta que los conejos no tienen la capacidad de vomitar, el consumo de estas plantas podría resultar mortal para ellos.

Plantas tóxicas para las mascotas por contener cristales de oxalato cálcico Costilla de Adán Monstera deliciosa Poto Epipremnum aureum Cala Zantedeschia aethiopica Anturio o flor de flamenco Anthurium scherzeranum Diefembaquia Dieffenbachia amoena Oreja de elefante Alocassia spp Clivia Clivia nobilis

Saponinas

Las saponinas son un tipo de glucósidos tóxicos para los animales. Estos compuestos químicos están presentes en algunas plantas y, por lo general, causan vómitos, diarrea, dolor abdominal e hipersalivación. Su característica principal es su capacidad de generar espuma blanca al contacto con el agua y, además, puede causar dermatitis en humanos.

Plantas tóxicas para mascotas por contener saponina Hiedra Hedera hélix Aloe Aloe vera Flor de pascua Euphorbia pulcherrima Dracena Dracena marginata Hortensia Hydrangea

Glucósidos cardiacos

Las plantas que contienen glucósidos cardiacos son especialmente peligrosos ya que afectan al corazón y su ingesta podría causar la muerte de nuestras mascotas incluso en pequeñas cantidades. Algunos de los síntomas que podemos observar si un animal come este tipo de plantas son náuseas, hipersalivación, vómitos o taquiarritmias.

Plantas tóxicas para mascotas por contener glucósidos cardiacos Adelfa Nerium oleander Lirio del valle Convallaria majalis Kalanchoe Kalanchoe blossfeldiana Dedalera Digitalis purpurea

Piretrinas, insecticidas naturales

Ampliar

Las piretrinas tienen propiedades insecticidas naturales, algo positivo para el control de plagas, pero que puede tener efectos nocivos sobre nuestras mascotas. Este compuesto no es muy habitual en plantas, pero está presente en el crisantemo (Chrysanthemum), lo que convierte a esta especie en tóxica.

Son especialmente peligrosas para los gatos, aunque también afecta negativamente a perros y a otras mascotas, como conejos, por lo que acudir al veterinario rápidamente en caso de su ingesta es vital. El consumo de cualquier parte de la planta puede provocar babeo, vómitos, diarrea, hipersalivación, dermatitis o falta de coordinación.

