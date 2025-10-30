¿Te vas de viaje y llevas a tu mascota? Esto es todo lo que tienes que saber Desde la documentación necesaria hasta por algunos tips para evitar que se estrese... todo lo que debes tener en cuenta si te llevas de vacaciones a tu perro, gato, pájaro, conejo, hurón... o cualquier otro animal

Las mascotas se han convertido en un miembro más de nuestras familias y por eso cada vez es más frecuente que nos las llevemos a todos lados, incluso de vacaciones. Pero antes de viajar hay que tener en cuenta una serie de cuestiones para evitar sustos e imprevistos. Lo más evidente es asegurarnos de que el alojamiento que hemos escogido acepta animales, pero no es lo único que debemos prevenir. Desde la documentación necesaria según los medios de transporte hasta lo que debemos preguntar en el veterinario, pasando por algunos tips para evitar que se estrese... esto es todo lo que debes saber si viajas con tu perro, gato, pájaro, conejo, hurón... o cualquier otra mascota.

Documentación y medio de transporte

Lo primero es comprobar que tenemos en regla la documentación y más si se va a viajar fuera de España. Las mascotas deben llevar chip identificativo y la cartilla veterinaria actualizada, pero además, para ir a un país de la Unión Europea, la mascota deberá cumplir una serie de requisitos.

Requisitos comunes a todos los países de la UE Estar identificada con un microchip, o tatuaje (si éste se hizo antes del 03/07/2011) y siempre que este continúe legible.

Estar vacunada frente a la rabia con una vacuna válida en el momento de realizar el viaje.

Disponer de un pasaporte europeo para el movimiento de animales de compañía.

Además, requisito para Irlanda, Irlanda del Norte, Malta o Finlandia Deberá tratar a su perro contra E. multilocularis entre 24 y 120 horas antes de llegar al país.

Además, hay que tener en cuenta que no necesitaremos lo mismo si viajamos en tren, coche o avión.

En avión

Para quienes tengan que volar se recomienda hacer la reserva del billete con anticipación y siempre indicando que se viajará con una mascota. Cada compañía aérea establece sus propios requisitos para que los animales viajen en cabina, así que conviene revisarlos previamente. También es aconsejable estar en el aeropuerto con bastante anticipación por si las autoridades tienen que revisar la documentación del animal. No te olvides de ponerle una etiqueta o una placa en el collar con tus datos por si el animal se pierde.

Tren

Actualmente Renfe cuenta con normas diferenciadas para sus viajes en cercanías —pueden ir perros con con bozal, gatos y aves, todos bien sujetos y sin límite de peso), media y larga distancia (perros, gatos, hurones y aves no de corral de no más de 10 kilos; en jaula o transportín de hasta 60x35x35 cm o sin transportín por 35 euros en determinados trenes y con su propio billete). En cualquier caso solo se permite un animal por persona.

Algunos trenes AVE de la línea Madrid - Barcelona, Madrid - Málaga, Madrid - Alicante, Madrid - València, Madrid - Zaragoza, Madrid - Granada y Madrid - Sevilla permiten viajar con perros de hasta 40 kilos.

También es recomendable que el animal lleve alguna etiqueta o placa identificativa con nuestros datos.

En coche

Nunca se debe llevar al animal suelto en el vehículo porque es peligroso tanto para él y como para el resto de los ocupantes. Además, podrían multarnos. La DGT recuerda que, en un choque frontal a 50 kilómetros por hora, el peso se multiplica por 35, lo que implica que un perro de veinte kilos impactaría sobre los elementos del coche y el resto de pasajeros pesando más de media tonelada.

Por ello hay que tener claro dónde debe ir colocada nuestra mascota. Por su seguridad, los perros de más de 55 kilos nunca es recomendable que viajen en los asientos traseros «porque ni siquiera existe un arnés que sea capaz de retenerlos en caso de impacto. Este tipo de perros tiene que ir siempre en el maletero, en un transportín que a su vez debe estar bien asegurado», explica Sergio Gascó, inventor de uno de los Sistemas de Retención Canina testados en laboratorio y especialista en el transporte seguro de mascotas, y recoge la DGT.

En el otro extremo, es peligroso que las mascotas de menos de 9 kilos vayan en los asientos traseros sujetas por un arnés porque su cuello no soportaría el latigazo cervical en caso de accidente. En ese caso se aconseja que siempre vayan en un transportín colocado en sentido transversal a la marcha. Accede al siguiente enlace si necesitas ampliar la información sobre lo que hay que usar y lo que no para llevar a nuestra mascota en el coche.

Si bien se recomienda realizar paradas cada dos horas, aproximadamente, nunca debemos dejar a nuestras mascotas encerradas en el coche.

Chequeo veterinario

Antes de viajar es recomendable visitar al veterinario si hace más de seis o doce meses que no va para hacer un chequeo completo y desparasitar tanto interna como externamente si es necesario. También hay que comprobar que estamos al día en cuanto a las vacunas, especialmente la de la rabia. Si tu mascota se marea, pide medicación antiemética adecuada y evita que viaje con el estómago lleno.

Es muy importante que nuestra mascota esté correctamente identificada a través del chip obligatorio. Una buena práctica es comprobar que todos los datos sean correctos y estén actualizados.

Además, es aconsejable llevar siempre un botiquín básico con la medicación habitual que tenga que tomar nuestra mascota, gasas y algún producto desinfectante.

Evita que se estrese

Los viajes pueden alterar el ánimo de nuestras mascotas, por eso es una buena idea llevar con nosotros su cama, comedero, bebedero y algunos de sus juguetes para que al menos algo le resulte familiar.

Si viajas en coche, procura hacer paradas cada dos horas para que el animal pueda salir a hacer sus necesidades, beber agua o refrescarse. Eso sí, siempre con todas las medidas de seguridad adecuadas, como sujetarlos de forma segura.

