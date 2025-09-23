BMW X1 híbrido enchufable

Juan Carlos Grande Oviedo Martes, 23 de septiembre 2025, 18:29 Comenta Compartir

El X1 es el acceso a la gama crossover de BMW que ha sido renovado recientemente en su estilo, diseño y motorizaciones. Las versiones electrificadas están compuestas por el modelo que incluye la motorización 100% eléctrica, que lleva la denominación iX1 xDrive 30, y por la versión híbrida enchufable PHEV, que está disponible con dos unidades de potencia. La primera es el BMW X1 xDrive 25e que cuenta con una potencia de 180 kW, equivalentes a 245 CV. de potencia. Su autonomía alcanza los 92 kilómetros, por supuesto, viene con la etiqueta CERO, y su precio es de 55.050 euros. Con este motor es con el que hemos tenido ocasión de realizar una prueba dinámica de larga duración. En la cual hemos tenido ocasión de probar la eficiencia del grupo propulsor y autonomía. Con la batería cargada al 100% en ciudad utiliza exclusivamente el modo eléctrico, guardando el combustible para cuando se utiliza en carretera, con unos consumos inferiores a los 7 litros en el conjunto de la prueba. La unidad de mayor potencia es el BMW X1 xDrive 30e, y en este caso el motor desarrolla 240 kW que vienen a ser 326 CV. de potencia. Su autonomía es ligeramente inferior a la unidad anterior, y se cifra en 88 kilómetros en modo exclusivamente eléctrica. El precio es de 58.050 euros.

El BMW iX1 xDrive30 viene equipado con dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el trasero, por lo tanto cuenta con tracción total. Su potencia es de 230 kW equivalente a 313 CV., y su rango de autonomía medida según el ciclo WLTP es de 440 kilómetros. El precio de la versión 100% eléctrica es de 56.400 euros.

Estéticamente ofrece algunos cambios con respecto a la versión anterior. La parrilla delantera viene dominada por dos grandes «riñones» característicos de la marca, y unos grupos ópticos de nuevo diseño con perfil de iluminación en color azul. En la parte inferior incluye dos difusores de aire que contribuyen a mejorar el coeficiente aerodinámico. Por el lateral las manillas van enrasadas y los neumáticos son de baja resistencia a la rodadura.

El interior está completamente digitalizado y conectado. El salpicadero lo domina una gran pantalla curva con la información para el conductor en la parte posterior del volante, y la correspondiente al infoentretenimiento en la zona derecha. Se arranca mediante un pulsador situado en el túnel de la transmisión que es de tipo flotante para disponer de mayor espacio portaobjetos en su parte inferior. El selector de velocidades es de tipo palanca, y dispone de cuatro modos de conducción. ECO, Comfort, Sport y otro en el que se puede personalizar el tipo de conducción que cada usuario elija.

Los tiempos de carga también se han reducido considerablemente, y en tan sólo 8 minutos en un cargador de carga rápida puede recargar 100 kilómetros. Si utilizamos un cargador habitual de 11 kW el tiempo para realizar una carga completa es de aproximadamente 6:30 horas.