Coches eléctricos por menos de 15.000 euros El mercado ajusta sus precios para los eléctricos urbanos y ya se pueden comprar varios modelos con un precio asequible.

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Hasta hace muy poco, hablar de coches eléctricos por debajo de los 15.000 euros sonaba más a deseo que a realidad. Sin embargo, el mercado está empezando a abrir una pequeña brecha en la que algunos fabricantes han apostado por modelos urbanos, compactos y de bajo coste que democratizan el acceso a la movilidad cero emisiones.

El Hyundai Inster es uno de los eléctricos urbanos más recientes en llegar al mercado y también uno de los pocos que, con ayudas y promociones aplicadas, puede situarse por debajo de los 15.000 euros. Homologa hasta 327 km de autonomía, una cifra notable dentro de su categoría y claramente por encima de la media del segmento urbano. La batería tiene una capacidad bruta de 42 kWh, y permite cargas rápidas del 10 al 80% en unos 30 minutos gracias a una potencia de recarga de hasta 73 kW. Esto facilita su uso diario sin necesidad de paradas largas.

Con un precio estimado desde aproximadamente 13.980 euros (en campañas actuales y con ayudas como el Plan MOVES, financiación y entrega de vehículo usado), el Inster se posiciona como una de las opciones más equilibradas en relación entre autonomía, equipamiento y precio.

BYD ha reforzado su gama eléctrica en Europa con modelos pensados para distintos perfiles de uso, y el Dolphin Surf (Active) se posiciona como una alternativa claramente urbana y asequible. Como hermano pequeño del BYD Dolphin, su hermano mayor, el Dolphin Surf juega en una categoría inferior en tamaño y precio, pensada para quienes buscan un eléctrico práctico y económico para el día a día.

Este modelo declara alrededor de 220 km de autonomía, alimentado por una batería de 30 kWh. Su precio arranca desde unos 11.780 euros según las promociones y descuentos disponibles.

El Leapmotor T03 es la marca china que se comercializa en Europa bajo el paraguas de Stellantis. El T03 ofrece unos 265 km de autonomía homologada y monta una batería de 37,3 kWh. En carga rápida, puede recuperar del 10 al 80% en aproximadamente 36 minutos, con una potencia máxima de alrededor de 48 kW. No es el más rápido en carga, pero cumple con lo necesario para recorridos diarios. Su precio parte de los 10.700 euros con las ayudas y promociones vigentes. Es, de hecho, una de las puertas de entrada más económicas a la movilidad eléctrica nueva en España, aunque con un enfoque muy orientado a la ciudad y menos pensado para viajes frecuentes.

El Dacia Spring tiene un precio inicial de 15.990 euros. Declara unos 228 km de autonomía, con una batería de 27,4 kWh. La carga del 10 al 80% puede tardar hasta 56 minutos en corriente continua, ya que su potencia de recarga se queda en torno a los 30 kW, claramente por debajo de otros rivales. Su posición ligeramente por encima del umbral de los 15.000 euros hace que no encaje estrictamente en el límite, pero su popularidad en el mercado lo convierten en uno de los modelos más veteranos en este segmento.