Cómo actuar si la corriente arrastra tu vehículo

Miércoles, 9 de septiembre 2020

Una nueva DANA está azotando el este del país, intensas lluvias que «nos acompañarán unos días» por lo que desde su cuenta oficial de Twitter, la Guardia Civil recomienda que «si te pilla una lluvia intensa mientras conduces: mantén la distancia de seguridad, reduce la velocidad y lleva siempre las luces encendidas». Añaden una advertencia más: «por favor, no circules por zonas inundables». Y es que si sales con tu vehículo y llegas a un tramo inundado, no intentes atravesarlo: es preferible dar la vuelta y buscar un camino alternativo. Incluso aunque conozca la zona, el agua arrastrará muchos objetos y bajará turbia, y no podrás saber si ha socavado el fondo, haciéndolo más profundo.

Y, por favor, no circules por zonas inundables 🚣 pic.twitter.com/TWRWL8Gydl — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 7, 2020

Pero si se da el caso de que te veas arrastrado por la corriente y pierdes el control sobre el vehículo, intenta permanecer tranquilo, alertar a los servicios de emergencia (112) y salir del habitáculo inmediatamente como sea, por el lado del coche contra la corriente, para evitar ser arrollado por el vehículo. Además de actuar con calma, según cada caso:

1. Por la ventanilla: Siempre que sea posible, es mejor salir por la ventanilla y evitar el contacto con el agua. Si no puede bajarla, intente romperla haciendo palanca por el hueco de la ventana con un objeto largo y punzante, ya que romper el cristal a golpes es muy difícil. Una vez fuera del habitáculo, suba al techo (no al capó) para estar en lugar seguro.

2. Por la puerta: Si no es posible salir por la ventanilla, abra la puerta a favor de la corriente y salga. Con el coche parcialmente sumergido, solo podrá abrirla cuando se igualen las presiones interior y exterior. «La opción de abrir la puerta es para cuando no podemos salir por la ventana o el vehículo está sumergido y hemos de esperar a igualar presiones», explica Juan José Porta, instructor del Servicio de Formación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Asimismo, recuede en caso de que quede atrapado dentro del vehículo, en la parte superior del habitáculo dispondrá de una bolsa de aire para respirar.

3. Por el parabrisas: Los especialistas en rescates descartan esta opción para salir del habitáculo de un coche que se inunda. «Sacar el parabrisas delantero es muy muy difícil a no ser que esté deteriorado. Romper un vidrio desde el interior es muy difícil, ya que no hay distancia y hay que golpearlo en un lateral y no en el centro», afirma Porta. Además, hay un peligro añadido. Por el peso del motor, el coche puede quedar mirando hacia donde viene el agua: si quitamos ese cristal, existe el riesgo de que el habitáculo se inunde rápidamente y nos ahoguemos.

Asimismo, sobre el techo del coche, el punto más alto, estaremos mucho más seguros que en el agua. Y seremos más visibles y accesibles para los medios de rescate. Por último, en una situación extrema como esta, evite nadar en aguas con corriente -siempre que sea posible: es peligroso, pues entraña un gran número de riesgos.