Consejos a tener en cuenta si viajas por primera vez en autocaravana

Las reservas de autocaravanas de españoles para viajar por nuestro país creció un 29.38% en 2020, lo que muestra cómo este medio de transporte se convirtió el pasado año en uno de los preferidos por los viajeros nacionales. Y es que viajar con la casa a cuestas permite, por un lado, moverse libremente a distintos puntos del país, mientras se respetan las restricciones de movilidad de cada región, y por otro, dormir en el mismo vehículo, manteniendo así las necesarias distancias de seguridad y las medidas de higiene. Así, según Indie Campers, plataforma líder de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper, para todos aquellos que se decidan a viajar en autocaravana por primera vez, nos ofrecen diez consejos para lanzarse a la carretera:

-Carné de conducir: antes de ponerte al volante de una autocaravana es recomendable saber su peso ya que si ésta pesa hasta 3.500 kilogramos (o si el remolque no supera los 750 kilos) podremos conducirla con el carnet tipo B, pero si excede este peso tendríamos que tener el carné B96 o B+E.

-Revisa el estado del vehículo: también es importante que antes de salir revises algunos puntos básicos del vehículo como la presión, el estado de los neumáticos y líquidos, la posición de los retrovisores, los frenos…

-El seguro: además, es aconsejable que te hagas un seguro a todo riesgo que cubra cualquier imprevisto. Lo mejor es que consultes y elijas un seguro que se adapte al viaje que vas a realizar.

-Velocidad en carretera: una vez en la carretera, y según el Reglamento General de Circulación, la velocidad máxima permitida a la que podremos circular con una autocaravana de hasta 3.500kg son 90 km/h en carreteras convencionales y 120 km/h en autovías y autopistas.

-Planifica tu viaje: es importante que planifiques la ruta que vas a seguir, cuándo y dónde piensas parar y dónde vas a dormir ya que a la hora de estacionar deberías hacerlo en un lugar habilitado para ello. De hecho, es importante que te informes de la legislación local de cada Ayuntamiento para que no cometas ninguna infracción por desconocimiento.

-Puedes comer y dormir dentro de la caravana: tras estacionar puedes comer o dormir dentro de la caravana, a no ser que exista un aviso expreso que lo prohíba. Lo que no se puede hacer es sacar sillas o mesas, extender toldos o elementos similares, verter ningún líquido o hacer ruidos molestos.

-Diferencia entre estacionar, pernocta y acampada: a la hora de estacionar el vehículo debe cumplir la normativa habitual, es decir, quedar dentro de las marcas viales, respetar los límites horarios (si los hubiera), etc. Además, como se ha comentado en el punto anterior, podremos pernoctar en el vehículo siempre que no haya un aviso expreso de prohibición y no tengamos ningún elemento fuera de la autocaravana ya que en este caso se considera que estamos acampando y eso sí está prohibido si se hace fuera de los lugares habilitados.

-Deshazte de los residuos en las zonas habilitadas: es inevitable que cuando viajamos en autocaravana se generen residuos, ya sea basura o depósitos de agua sucia. Por ello, es importante llevar bolsas y ser consciente de que solo podemos tirar estos residuos en los puntos indicados para ello. De esta manera no solo evitas posibles multas sino, también, colaboras en mantener el medio ambiente limpio.

-Evita mostrar demasiado el interior: durante unos días este vehículo se convertirá en tu hogar por lo que, para evitar riesgos, debes cerrar con llave cuando te alejes de ella o vayas de excursión.

-Reduce tus emisiones: si queremos reducir la huella de carbono y el impacto que tienen nuestros viajes en el medio ambiente podemos intentar no volver a utilizar la autocaravana cuando hayamos llegado a nuestro destino. Así, una vez en el lugar, podríamos desplazarnos en bicicleta o caminar para reducir nuestras emisiones.