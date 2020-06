El truco para enfriar tu coche rápidamente en plena ola de calor

La nueva normalidad ha llegado junto al inicio del verano y a una ola de calor. Coche, carretera, viajes, y altas temperaturas se dan una mano no siempre agradable y que puede provocar serios problemas. Uno de ellos es la alta temperatura que puede llegar a alcanzar el coche si lo hemos dejado estacionado en una zona en la que el son lo ha golpeado de forma directa.

Para enfriar el interior de nuestro vehículo sin exponernos a quemaduras lo más habitual es bajar las ventanillas o conectar el aire acondicionado a la máxima potencia y esperar unos minutos fuera del vehículo hasta que la temperatura baje unos pocos grados.

Pero además en este vídeo te mostramos una ingeniosa técnica con la que se puede hacer bajar la temperatura del interior del coche en hasta 10 grados.

Además del truco expuesto, siempre podemos ser previsores. Recuerda que un elemento tan simple como un parasol ayuda a que el coche sobrelleve mejor el calor del verano. Colócalo en el parabrisas al aparcar para que la temperatura interna baje hasta 10 grados. Al volver a acceder notarás una temperatura más amigable, evitarás gastar combustible forzando la climatización y también un desgaste prematuro de ajustes, plásticos y revestimientos de a bordo.

Evita que el coche se recaliente

Por si fuera poco, numerosos vehículos han estado estacionados durante los más de tres meses de confinamiento por el coronavirus, por lo que si lo vamos a utilizar ahora para algún desplazamiento tanto por vacaciones como de fin de semana, tenemos que tener duna serie de precauciones para evitar una avería, y mucho más con unas temperaturas tan altas como las que se esperan para este fin de semana.

Aunque siempre se recomienda tener el coche a punto, y revisarlo con la llegada de la nueva estación y ante un viaje de larga distancia, si la aguja de la temperatura se dispara durante uno de nuestros trayectos es importante saber cómo actuar correctamente.

Lo primero es parar el coche. Con el motor apagado, esperaremos un tiempo prudencial para ver si se soluciona. Si no se apaga el indicador, habrá que llamar a los servicios de asistencia.

Conviene revisar el nivel del anticongelante, aunque para hacer esta comprobación el motor tendrá que estar frío. Si tomamos las medidas con el motor caliente, no saldrá un resultado fiable, aparte de ser peligroso. Por tanto, una vez frío el motor, abriremos la tapa del depósito en el que se almacena el líquido de refrigeración. Cuidadosamente, veremos si está por debajo de la marca, en cuyo caso habrá que reponerlo. Descartado el asunto del anticongelante, no está de más mirar la parte baja del depósito. Así, nos aseguraremos de que no hay ninguna fuga. Habrá que mirar todas las partes detenidamente, especialmente las juntas.

También podemos comprobar el estado del radiador y la bomba. Sí el líquido es oscuro, será porque hay una corrosión del sistema. La solución pasará por renovar el circuito utilizando un líquido capaz de soportar altas temperaturas.