CUPRA Tavascan Endurance

El CUPRA Tavascan es un ejercicio de diseño creado por el diseñador español Alberto Torrecillas en Martorell. El Tavascan se fabrica en China sobre la nueva plataforma diseñada para vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen. Mide 4,64 metros de largo y su frontal es fácilmente reconocible por el logotipo iluminado que han conseguido homologar como primicia. El CUPRA Tavascan tiene un diseño felino, con un capó que marca líneas de tensión muy atractivas y una parrilla de grandes dimensiones. Se suman detalles de diseño que contribuyen a mejorar la aerodinámica del modelo para que sea más eficiente. El Tavascan es un SUV con diseño coupé que queda de manifiesto en su vista lateral. Una línea de tensión va desde el paso de rueda delantero hasta los grupos de iluminación posteriores, y el techo desciende desde el pilar B al C para acabar en un spoiler aerodinámico en la tapa del maletero. Unas llantas en color bronce, que pueden ir de las 19 a las 21 pulgadas, contribuyen a darle una estética de lujo deportivo. En la parte trasera los grupos ópticos se unen con iluminación LED, y repiten la iluminación del logotipo situado en posición central.

El interior del CUPRA Tavascan también es muy innovador, con una estructura en forma de «Y» en color 'Dark Ice Metal' que une la parte superior del salpicadero con la consola central, y sirve para dividir la zona del piloto y copiloto como en un coche de competición. De la conectividad se encarga una gran pantalla de 15 pulgadas con botones táctiles iluminados, y posible seleccionar diferentes ambientes de iluminación que se muestran a modo pequeñas estrellas sobre los paneles de las puertas y el salpicadero. Otra pantalla digital, en este caso de 5,3 pulgadas y situada de forma perfecta para que se pueda visualizar a través del arco del volante se encarga de mostrar la instrumentación al conductor.

El CUPRA Tavascan está disponible en dos versiones. Endurance y VZ. La primera monta un motor en el eje trasero que entrega 286 CV. de potencia y con una batería de 77 kwh le permite una autonomía de 550 kilómetros. El Tavascan VZ cuenta con dos motores, uno en cada eje, con potencia de 109 y 286 CV., tracción total y una potencia conjunta de 340 CV. para hacer el 0-100 en sólo 5,6 segundos.

El CUPRA Tavascan Endurance tiene un precio de 52.010 euros, lo que implica pagar 13.050 euros menos que si optamos por la versión VZ. Este precio se puede ver rebajado hasta los 38.900 euros si aplicamos las campañas y descuentos comerciales de la marca, y además si incluimos las ayudas gubernamentales el precio rondaría los 32.000 euros. Un precio rompedor para un vehículo de esta categoría que hace volver todas las miradas por su impresionante diseño. El CUPRA Tarascan se posiciona como una de las mejores opciones si queremos un eléctrico deportivo.