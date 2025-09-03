CUPRA Terramar eficiencia mecánica

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Terramar es un SUV de 4,5 metros de largo, por 1,58 metros de alto y 1,86 metros de ancho, que monta faros CUPRA Matrix LED Ultra con tecnología de alta definición que garantizan una perfecta visión guiada durante la noche. Cuenta con la banqueta trasera desplazable y en su maletero entran desde los 508 hasta los 542 litros de capacidad para la motorización e-TSI, que se reducen un poco con la motorización e-Hybrid por el espacio que ocupa la batería. En este caso el maletero cubica de 400 a 490 litros.

En el interior monta una pantalla digital para el infoentretenimiento de 12,9 pulgadas muy intuitiva y fácil de utilizar.

CUPRA ha introducido recientemente en este modelo dos nuevos propulsores que son el inicio de gama, y que coparán el 85% de sus ventas en España. El motor de acceso es un 1.5 eTSI con 150 CV. de potencia y tecnología Mild Hybrid que hace el 0-100 en 9,3 segundos y viene con etiqueta ECO que otorga la DGT. El motor 1.5 e-Hybrid entrega 204 CV, hace el 0-100 en 8,3 segundos, y en este caso se beneficia de la etiqueta CERO porque dispone de una autonomía eléctrica de hasta 123 kilómetros. Es un híbrido enchufable que consigue esta potencia gracias al motor térmico, que es el mismo que en el caso anterior, pero viene ayudado por otro motor eléctrico que puede cargar 50 kW en corriente continua y 11 kW en corriente alterna. En tan sólo 26 minutos es capaz de completar la carga completa de la batería en un cargador de 50 kW, con lo que su autonomía total alcanza los 783 kilómetros: 660 con el motor de gasolina y 123 kilómetros con el motor eléctrico.

CUPRA también anuncia que en breve aumentará su oferta de vehículos eléctricos con el nuevo RAVAL, que será un coche urbano de cuatro metros de largo que se posicionará como el eléctrico pequeño de CUPRA.

Los precios del Terramar con el nuevo motor e-TSI de 150 CV. se inician en los 45.280 euros, que si aplicamos los descuentos de la marca se quedan en 38.950 euros. En el caso de la motorización e-Hybrid de 204 CV híbrida enchufable con 123 kilómetros de autonomía el precio inicial es de 49.720 euros, que con los descuentos aplicados sale por 41.490 euros. A estos precios hay que descontarle el Plan MOVES, del cual es beneficiario, por lo que el precio final sería de 36.990 euros. Se da la paradoja de que el CUPRA Terramar con el motor PHEV y 204 CV. de potencia total tendrá un precio inferior, por la bonificación del MOVES, al que tiene su homólogo térmico con menor potencia. Un precio muy competitivo para un PHEV.