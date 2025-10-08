Dacia Hipster concepto de movilidad

Juan Carlos Grande Oviedo Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dacia ha dado a conocer su gama de producto para 2026, donde todos sus modelos tendrán un sistema de propulsión híbrido, y los quieren posicionar como los vehículos con mejor relación calidad/precio. Tanto el Spring, como el Sandero, Jogger, Duster y el Bigster, vendrán con una estética renovada, algunos con profundos cambios en su estética y otros con detalles de equipamiento y avanzadas motorizaciones provenientes de su marca hermana Renault. Además, ya tienen desarrollado el nuevo Hipster concept. Un vehículo de movilidad eléctrica urbana de tres metros de largo y cuatro asientos. El Hipster pesa menos de 800 kilos, algo muy importante para conseguir una relación peso/potencia muy favorable.

El Hipster tiene una fuerte personalidad. Es robusto, compacto, amplio y versátil. Es un bloque firmemente asentado con protecciones laterales y formas cuadradas. El portón trasero se abre en dos mitades elevando la mitad superior hacia arriba y la inferior se queda en forma de banqueta para poder apoyar objetos, e incluye detalles como la maneta de apertura de puertas que se ha sustituido por una correa.

El Hipster mide 3 metros de largo, por 1,57 metros de alto y 1,35 metros de ancho. Su carrocería de forma cúbica lleva la mitad del techo delantero de cristal para conseguir mayor luminosidad interior. Las ventanas son de tipo corredera, y el respaldo de los asientos se ha elaborado en un tejido de malla. Su interior tiene una configuración de cuatro asientos y dispone de un maletero de 70 litros de capacidad, que si abatimos los respaldos traseros se convierten en 500 litros. Capacidad suficiente para transportar hasta una lavadora. El salpicadero es muy amplio, con gran espacio de almacenaje y funcional para personalizarlo con múltiples accesorios. La palanca de cambios se sitúa en el lado izquierdo del volante y cuenta con una pantalla digital con la información de conducción. También lleva un soporte para colocar el smartphone desde donde accederemos a las funciones de navegación, telefonía y radio, junto con todas las funciones que desarrolle el propio teléfono. La carrocería se ha fabricado en un material plástico ligero de alta resistencia para ahorrar peso. Todavía no han facilitado datos sobre la batería, sistema de propulsión y autonomía del nuevo modelo, que tienen previsto sacar al mercado para finales del próximo año. Del precio tampoco se sabe nada, pero lo quieren posicionar por debajo de su competencia directa en este segmento, y eso supone un precio sobre 8.000 euros con descuentos.