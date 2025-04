Las claves del Programa Renove 2020 con ayudas para cambiar de coche

U. Mezcua Lunes, 6 de julio 2020, 13:18 | Actualizado 13:34h. Compartir

El Gobierno ha aprobado este viernes el oficialmente denominado Programa Renove 2020 con ayudas para comprar coche nuevo, impulsado por cualquier tipo de tecnología, en el marco de un Consejo de Ministros extraordinario en el que ha abordado distintas propuestas y compromisos para la reactivación económica tras la pandemia de coronavirus.

Las ayudas se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300 euros hasta los 4.000 según el tipo de vehículo y del beneficiario, que podrán contar con 500 euros adicionales para el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500. Podrán beneficiarse profesionales autónomos, personas físicas mayores de edad residentes en España y determinadas empresas privadas.

«La entrada en vigor de este programa supondrá un gran estimulo para la demanda de vehículos, un sector de gran valor para nuestro país», ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa.



Podrán beneficiarse los compradores que hayan adquirido su vehículo desde el pasado 16 de junio y la finalización de este programa será el 31 de diciembre de este año o cuando se agoten los fondos. Tendrá un impacto económico en España de 1.104 millones de euros en toda la cadena de valor del sector y de los servicios asociados y permitirá la creación de 7.400 puestos de trabajo.

«Con el Renove el Gobierno demuestra con hechos el compromiso de apoyo al sector», según la ministra de Industria, Reyes Maroto, que resalta que el objetivo del programa es «estimular la demanda en un contexto de profunda depresión, activar la producción en España y promover la sustitución de los vehículos más antiguos y contaminantes por modelos más limpios y seguros, de todas las tecnologías disponibles actualmente».

La principal diferencia con lo anunciado inicialmente tiene que ver con los híbridos enchufables, que pierden el 35% de la ayuda prevista inicialmente al no estar catalogados en la misma categoría que los 100% eléctricos.

Dotado con 250 millones con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria, el Programa Renove 2020 está enmarcado dentro del paquete de estímulo de 3.750 millones de euros para el sector del automóvil. Para acceder a la ayuda a la compra de vehículo es obligatorio achatarrar un turismo de más de diez años, o un comercial de más de siete años y el nuevo modelo a adquirir deberá estar «entre los más eficientes de la oferta».

El vehículo a entregar deberá tener la ITV vigente a la entrada en vigor del programa de ayuda o del estado de alarma para garantizar que efectivamente se encontrara en circulación, y cuya titularidad haya sido del beneficiario o de un familiar de primer grado, durante al menos un año para evitar posibles distorsiones en el mercado de segunda mano.

Se podrán adquirir vehículos eléctricos, híbridos, de hidrógeno, de combustión, GLP y gas natural. En el caso de los turismos, deberá tener la etiqueta energética A o B, y tener emisiones inferiores a 120 gCO2/km, o emplear energías alternativas. En el caso de los vehículos comerciales ligeros, la limitación se eleva hasta los 155 gCO2/km. La ayuda variará en función de las emisiones del vehículo, priorizando a los más eficientes. Habrá además una ayuda adicional por achatarramiento de vehículos de más de 20 años.

«Estas ayudas servirán para consolidar operaciones y remontar en parte las cifras de caída que estábamos registrando en las matriculaciones», según el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfac), José López Tafall. «Es un plan alineado con lo que están haciendo nuestros países competidores, como Francia, que también cuenta con un programa de ayudas a la renovación del parque. Da un mensaje muy potente hacia afuera, hacia las casas matrices de nuestra industria automovilística, por el que España trabaja por un mercado fuerte para todo tipo de vehículos y por la competitividad de su sector».

Hasta 5.500 euros

Para los particulares, la ayuda será de hasta 4.000 euros si se adquiere un vehículo con etiqueta Cero de la DGT, 1.000 si se adquiere un ECO con etiqueta energética A; o 600 si es B; u 800 para un vehículo con etiqueta C y calificación energética A; y 400 con etiqueta C y calificación energética B. Para las Pyme, las ayudas serán de hasta 3.200 para adquirir un vehículo Cero, 800 un Eco y 650 un C. El sector aplicará un descuento obligatorio y equivalente de la misma cuantía que la ayuda estatal, excepto en caso de los vehículos de etiqueta Cero, en que el descuento adicional será de 1.000 euros.

Tendrá asimismo una «perspectiva social», puesto que ofrecerá una ayuda adicional para personas con movilidad reducida o con una renta familiar inferior a los 1.500 euros al mes. En este caso, estas cuantías se incrementarán en 500 € si el destinatario es una persona física con una renta inferior al del percentil 40 de renta o con movilidad reducida, o el vehículo a achatarrar tiene más de 20 años.

Se establece un límite superior de precio para los turismos de 35.000 euros (que se eleva a 45.000 euros en caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta Cero), lo cual permite poner el foco en un tamaño de vehículo mediano y pequeño, orientado por tanto a menores emisiones de CO2. Se permitirá la adquisición de vehículos usados matriculados a partir del 1 de enero de 2020, para facilitar que los concesionarios den salida a los vehículos automatriculados que tienen en stock.

Además, se ha aprobado un programa específico para incentivar la adquisión de vehículos de bajas emisiones -eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno-, motocicletas, camiones y la instalación de puntos de recarga. Estas ayudas se articularán a través de la segunda edición del Plan Moves, cuya cuantía se incrementa desde los 65 millones previstos inicialmente hasta 100 millones de euros. Según el Ejecutivo, cada millón de euros destinado al plan Moves supondrá la generación de entre 3,6 y 4,1 millones de euros adicionales al PIB nacional y un aumento de los ingresos fiscales de entre 1,5 y 1,6 millones de euros. Su gestión, como en la edición anterior, es compartida con las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias. El Moves no es complementario con las ayudas al achatarramiento del Ministerio de Industria.