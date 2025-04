El Gobierno prevé aprobar el Plan Renove este viernes El miércoles, las principales asociaciones del sector reclamaron que la medida, anunciada hace dieciocho días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aprobara con urgencia para no desalentar a los compradores

S. M. Jueves, 2 de julio 2020, 14:05 | Actualizado 14:44h.

El Gobierno aprobará finalmente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan Renove de incentivo a la adquisición de vehículos, también diésel y de gasolina, a cambio de achatarrar uno antiguo y que cuenta con una dotación presupuestaria de 250 millones de euros. Según confirmaron fuentes del Gobierno a Europa Press, este Consejo de Ministros extraordinario servirá para la aprobación de este programa de incentivo a la venta de vehículos, aunque en él también se abordarán otras medidas de carácter económico.

El Renove es una de las medidas estrella recogidas en el 'Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción', y que contempla movilizar 3.750 millones de euros para impulsar el sector. El miércoles, las principales asociaciones del sector reclamaron que la medida, anunciada hace dieciocho días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aprobara con urgencia para no desalentar a los compradores.

Este viernes se dará finalmente 'luz verde' a la puesta en marcha del Plan Renove, que inicialmente estaba previsto que se autorizase en el Consejo de Ministros del pasados martes, tal y como anunció el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, durante la Mesa de Automoción, que contó con la presencia de toda la cadena de valor del automóvil y de las comunidades autónomas.

No obstante, la aprobación de este programa no se incluyó en el orden del día del pasado Consejo y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que esta medida vería la luz en «próximos consejos de ministros», antes de la primera quincena de julio.

«El orden del día del Consejo de Ministros no estaba cerrado, por lo que hay algún tema que se desplaza para el siguiente, es el caso del Renove, que se aprobará en los próximos consejos, no hay ninguna razón que no tenga que ver con el orden del día», aseguró Montero.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró este miércoles que el desarrollo del Plan Renove «lleva su tiempo» y que se están ultimando los detalles para su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

250 millones de euros

Según recoge el 'Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción', los 250 millones de euros del Renove se destinarán a ayudas a la adquisición de los modelos más eficientes, pero bajo un principio de «neutralidad tecnológica», de forma que también se subvencionará la adquisición de modelos de combustión (diésel y gasolina).

La compra de turismos con etiqueta energética 'cero' por parte de particulares o autónomos se subvencionará con 4.000 euros, mientras que si se compra un modelo 'Eco' se recibirán entre 600 y 1.000 euros y entre 400 y 800 euros si se adquiere un coche con etiqueta 'C' (combustión).

En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los 'Cero', de entre 500 y 800 euros para los 'Eco' y de entre 350 y 650 euros para los 'C', mientras que las grandes empresas recibirán 2.800 euros en el primer caso, entre 450 y 700 en el segundo y entre 300 y 550 euros en el tercero. Para poder solicitar las ayudas de este plan, los turismos adquiridos no podrán tener un precio de más de 35.000 euros.