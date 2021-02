El Gobierno ciñe su apoyo al automóvil a las ayudas al eléctrico La ministra de Industria, Reyes Maroto, confirma la llegada de un plan de ayudas al vehículo de cero y muy bajas emisiones de 400 millones, ampliable a 800; mientras los concesionarios, a través de Faconauto, y los fabricantes, desde Anfac, reclaman un plan de achatarramiento con ayudas también para comprar coches diésel, gasolina e híbridos Reyes Maroto, ministra de Industria, y Gerardo Pérez, presidente de Faconauto UNAI MEZCUA Miércoles, 17 febrero 2021, 12:55

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha confirmado este miércoles que el Gobierno ha aprobado, junto a las comunidades autónomas, un nuevo plan de ayudas a la compra de vehículos de cero y muy bajas emisiones con hasta 800 millones de euros. El continuador del actual Moves II, que expira en verano, tendrá una dotación de partida de 400 millones de euros, ampliable si hay demanda suficiente para este tipo de vehículos, según avanzó la semana pasada el director general del instituto energético IDAE, Joan Groizard, encargado de redactar este tipo de ayudas, que luego articulan las autonomías.

En el XXX Congreso de la federación de concesionarios Faconauto, Maroto ha detallado que la cuantía de las ayudas «se podrá duplicar si se dan las oportunidades». La ministra también ha asegurado que, de forma paralela a la electrificación, el Ejecutivo apostará por el hidrógeno verde, «con objetivos ambiciosos para 2030 en el camino de su plena integración en la movilidad».

En el ámbito industrial, Maroto ha circunscrito los apoyos al sector en el ámbito de los fondos europeos a la recuperación tras el coronavirus, con los que se apoyarán proyectos tecnológicos, de modernización del ecosistema digital y de mejora en la eficiencia energética de la cadena de valor. «Queremos que España lidere una industria puntera, desde la extracción del litio hasta el ensamblaje de las baterías y de los vehículos», ha explicado. En este sentido, ha avanzado que a través del IDAE se movilizarán un total de 2.000 millones de euros en el ámbito de la movilidad sostenible. Y en el aspecto concreto de la digitalización, ha avanzado que la estrategia de movilidad segura y conectada establece una hoja de ruta de apoyo a la digitalización de las empresas del sector, particularmente los concesionarios.

Por su parte, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, ha valorado positivamente la ampliación del Moves, aunque ha pedido completarlo con una batería adicional de medidas. Entre ellas, un nuevo Plan Renove con dos cambios sustanciales respecto al anterior: ampliar a 1.000 euros el incentivo del Gobierno a la cantidad destinada a los motores modernos gasolina y diesel, y que sean los concesionarios los que tramiten los expedientes, siempre y cuando se negocie asegurar la liquidez de la red durante el proceso. Para Faconauto, estos cambios «podrían generar 100.000 ventas adicionales este año». Según recordó, los concesionarios perdieron el año pasado más de 8.000 empleos.

Los concesionarios también han vuelto a reclamar una reforma de la fiscalidad del sector, para incentivar el achatarramiento de los vehículos más antiguos y contaminantes y no penalizar la compra de coches nuevos, como ahora hace el impuesto de matriculación. En la misma línea, el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos pidió un plan para pasar de un parque de 26 millones de vehículos a otro con 20, y rebajar su media de edad del entorno de los 13 años actuales hasta los nueve de media. «Queremos una España con coches y por eso es importante que el Gobierno nos ayude», afirmó el también presidente de Renault en España, que apostó por potenciar la venta de modelos eléctricos pero también de híbridos enchufables y diésel y gasolina Euro 6d, «porque no toda España es Madrid o Barcelona». «Necesitamos una transición ordenada y no dogmática. No podemos permitir que quiten los coches de nuestras calles», insistió, tras criticar la ejecución del plan de apoyo al sector, aprobado el pasado junio: «Está siendo deficiente y está parado».

En la misma línea, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha reclamado al Gobierno central que de «certidumbre» al sector «si concreta un poco más el plan de apoyo al sector, si intensifica las ayudas y si adapta los tramos del impuesto de matriculación, como han hecho otros países», para compensar la subida fiscal que afecta al sector desde el día 1 de enero. El presidente gallego ha adelantado que la comunidad opta a un proyecto relacionado con la automoción de los fondos europeos que prevé movilizar 1.300 millones de euros.

En el congreso de Faconauto, los representantes de varias marcas han coindicido también en reclamar un plan de achatarramiento con ayudas a la compra de todo tipo de vehículos. «No hace falta ir solo a esas mecánicas eléctricas para reducir las emisiones. Todos los fabricantes estamos apostando por nuevos motores más eficientes. El problema en España es la antigüedad tan elevada del parque. Si sacamos esos vehículos antiguos de la circulación la movilidad será mucho más sostenible», según Manuel Terroba, CEO de BMW Ibérica. «Hay que potenciar la instalación de puntos de carga, que es junto con las ayudas el factor diferenciador en España respecto a otros países», según Jesús Alonso, presidente de Ford España. «Es evidente que vamos al coche eléctrico. La transición va a ser más o menos larga, y debe tener en cuenta la capacidad económica de la gente, pero no hay que inventar nada: en otros países ya se ha acelerado mucho», ha asegurado Alonso.

Por su parte, el presidente de Jaguar Land Rover España, Luis Antonio Ruiz, ha reclamado no demonizar a los vehículos híbridos enchufables. «No se les puede penalizar quitándoles la etiqueta CERO. Una autonomía de 50 kilómetros te permite no contaminad en una jornada normal. Son la transición natural entre el coche de combustión y el eléctrico». Mientras, Francisco Hidalgo, director general de Dacia España, ha advertido del riesgo de ruptura de precios en el mercado de vehículo eléctrico de kilómetro cero, tras el alto volumen de automatriculaciones en la recta final de 2020, para cumplir con los objetivos de emisiones europeos. Tanto Ford como Jaguar Land Rover han anunciado planes esta semana para caminar hacia la total electrificación de su oferta de producto en los próximos años.

Los directivos se han mostrado preocupados por el mal arranque de 2021 y la evolución a lo largo del año. De los Mozos, de Renault, se mostró pesimista y cifró su previsión de ventas total en unas 850.000 unidades. «Preocupa el tamaño del pastel en 2021», admitió Hidalgo, de Dacia, aunque Luis Antonio Ruiz puso sus expectativas en la mejora de la situación, gracias a la vacunación, en el segundo semestre del año. No obstante, advirtió del riesgo de que incluso cierren concesionarios, «lo que haga falta para que la red vuelva a ganar dinero».

Tras la pandemia, los cuatro directivos han coincidido igualmente en percibir un incremento del peso de las ventas a través del canal digital, con el respaldo de los concesionarios, y también de la comercialización de servicios. «Vamos a tener que vender servicios de movilidad, vender no un coche sino un fin de semana como un coche», según Luis Antonio Ruiz. «Vamos hacia la activación bajo demanda de los servicios del coche», según Terroba, de BMW.